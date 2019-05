72 bramki na koncie dla Górnika w lidze i w rozgrywkach pucharowych sprawiają, że Igor Angulo, król strzelców ostatniego sezonu Ekstraklasy, jest w dziesiątce najlepszych strzelców w historii 14-krotnego mistrza Polski.

Od kiedy napastnik z Kraju Basków trafił do Zabrza latem 2016, to trafia jak na zawołanie. W swoim pierwszym sezonie wywalczył koronę króla strzelców na boiskach I-ligowych z 17 bramkami na koncie. Teraz okazał się najlepszy w Ekstraklasie, stając się piątym zawodnikiem Górnika, po Erneście Pohlu, Włodzimierzu Lubański, Andrzej Zgutczyńskim i Adamie Kompale, który został najskuteczniejszym strzelcem w najwyższej klasie rozgrywkowej. Łącznie, z grami w lidze i w pucharach ma zdobyte dla górniczej jedenastki aż 72 gole! Pod tym względem jest na 9 miejscu. W końcówce sezonu wyprzedził liczbą trafień jedną z klubowych legend, Jana Urbana. Niewiele brakuje mu do innych wielkich Górników z przeszłości: Jerzego Musiałka i Romana Lentnera.

Reklama

- Kiedy przychodziłem do Polski to nie liczyłem, że będę tak skuteczny i zdobędę tyle bramek. Sam zadaję sobie pytanie skąd się to bierze? Tutaj muszę powiedzieć, że słowa uznania dla trenera Marcina Brosza. Czuję się w Górniku bardzo pewnie, to sprawia, że napastnikowi łatwiej grać, łatwiej zdobywać bramki. Do tego pomagają koledzy z drużyny, którzy starają się na boisku jak mogą. W Zabrzu odnalazłem swoje miejsce. Nigdzie podczas swojej futbolowej kariery nie czułem się, tak jak tutaj. Trener Brosz, fani na trybunach, koledzy z zespołu, którzy tak mi ufają. Taki splot okoliczności sprawia, że idzie tak dobrze. Ciężko we współczesnym piłkarskim świecie znaleźć takie miejsce. Kiedy podpisywałem dwuletni kontrakt, to nie miałem jakiś określonych oczekiwań. Wiadomo, chciałem grać, chciałem pomóc drużynie, jak zawsze gdzie jestem, ale nie oczekiwałem, że wszystko się tak potoczy - tłumaczy 35-letni napastnik, który nie zamierza zatrzymać się na tych osiągach, które ma, a dalej chce trafiać do siatki rywala. Z zabrzanami dalej ma przecież ważny kontrakt, który pewnie zostanie przedłużony.

Michał Zichlarz

Zdjęcie Igor Angulo /Arkadiusz Gola /East News



NAJLEPSI STRZELCY GÓRNIKA (liga i puchary)

1. Włodzimierz Lubański - 228 bramek

2. Ernest Pohl - 169

3. Erwin Wilczek - 126

4. Zygfryd Szołtysik - 121

5. Edward Jankowski - 102

6. Ryszard Cyroń - 100

7. Roman Lentner - 86

8. Jerzy Musiałek - 76

9. Igor Angulo - 72

10. Jan Urban - 68

Źródło: gornikzabrze.pl