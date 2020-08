24-letni piłkarz Giannis Masouras został wypożyczony do końca sezonu z Olympiakosu Pireus do ekstraklasowego Górnika Zabrze. Grek jest prawym obrońcą.

Zawodnik miał bardzo pracowitą środę. Po przylocie przeszedł testy medyczne, badania kardiologiczne oraz badanie na obecność koronawirusa, a następnie wieczorem podpisał umowę.

Grek w dwóch ostatnich sezonach był wypożyczony do Panioniosu i Larisy. "Choć jest nominalnym prawym obrońcą, to jego atutem jest bardzo duża uniwersalność. Nieobca mu jest gra ofensywna w charakterze skrzydłowego. Jest bardzo szybkim zawodnikiem, który lubi grę do przodu. Jestem przekonany, że będzie dla Górnika sporym wzmocnieniem" - ocenił odpowiadający w Zabrzu za transfery Artur Płatek, cytowany w klubowym komunikacie.

Zespół trenera Marcina Brosza w inauguracyjnej kolejce wygrał u siebie z Podbeskidziem Bielsko-Biała 4-2 i jest liderem tabeli.

Autor: Piotr Girczys