W Zabrzu liczyli na podtrzymanie dobrej passy i kolejne zwycięstwo, tym bardziej, że Górnik w 33. kolejce Ekstraklasy grał u siebie, gdzie nie zwykł przegrywać. Skończyło się jednak na wygranej Wisły Kraków 1-0, co znacznie przybliża "Białą Gwiazdę" do utrzymania się w najwyższej klasie rozgrywkowej.

Po restarcie drużyna prowadzona przez Marcina Brosza, jako jedyna wygrywała, bądź remisowała. Tak było do ostatniej kolejki, kiedy to przyszła porażka u siebie z walczącą o utrzymanie się w gronie najlepszych Wisłą. O wszystkim zdecydowało trafienie Alona Turgemana na początku drugiej połowy.

Dla Górnika porażka z krakowianami, to koniec dwóch serii. Nie udało się wygrać czwartego spotkania z rzędu, bo wcześniej przecież zabrzanie zwyciężali Legię Warszawa 2-0, Koronę Kielce 3-2 i na wyjeździe z ŁKS Łódź 3-1. Do tego przegrana z krakowskim zespołem, to druga porażka w tym sezonie u siebie. Wcześniej pogromcą zabrzan na Stadionie im. Ernesta Pohla był Lech Poznań, było to 28 września ub. roku. Od tamtego czasu grając na swoich śmiechach "Górnicy" nie zaznali przegranej w 11 kolejnych grach (7 zwycięstw, 4 remisy). Aż wreszcie na Arena Zabrze wygrała Wisła.

- Przede wszystkim jest rozczarowanie, bo przegraliśmy pierwszy mecz w lidze od długiego czasu. Porażka jest tym bardziej bolesna, że przegraliśmy na swoim stadionie. Trzeba powiedzieć, że za nami bardzo intensywny miesiąc. Większość ze spotkań wygraliśmy, cześć zakończyła się remisami. Przegraliśmy dopiero nasz ostatni czerwcowy mecz - komentuje w rozmowie z Górnik TV Giorgos Giakoumakis, grecki napastnik 14-kotnego mistrza Polski.

Górnik walczy o pozycję numer 9 w Ekstraklasie. Na razie lepsi są częstochowianie, którzy na swoim koncie mają 50 punktów, o trzy więcej niż zabrzanie, ale w perspektywie beniaminek ma przyjazd na mecz z górniczą jedenastką na jej teren (10 lipca). - Naszym celem jest to, żeby do końca sezonu wygrać wszystkie spotkania. Na tym się skupiamy, koncentrujemy i o to będziemy walczyć - podkreśla Giakoumakis, który od początku marca, jak pojawi się w Górniku, to zdobył dla swojego zespołu trzy ważne bramki.

Michał Zichlarz, Zabrze

