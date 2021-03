Wiele wskazuje na to, że w sezonie 2021/21 w Górniku Zabrze dalej będzie występował Erik Janża. Słoweniec występuje w górniczym zespole już od prawie dwóch lat i jest mocnym punktem drużyny prowadzonej przez trenera Marcina Brosza.

27-letni Erik Janża trafił do Górnika latem 2019 roku. Wcześniej z powodzeniem występował u siebie w domu, z NK Maribor sięgał i po mistrzostwo i po puchar swojego kraju. Przed przyjściem do Zabrza grał w zagranicznych klubach. Pół roku spędził w czeskiej Viktorii Pilzno, sezon w cypryjskim Pafos, a rok w chorwackim NK Osijek. W Górniku jest jedną z wiodących postaci. W poprzednim sezonie, z ośmioma asystami na koncie, należał pod tym względem do najlepszych w zespole i w całej Ekstraklasie. Teraz na koncie ma dwie asysty.



Byłoby pewnie więcej, gdyby nie kłopoty z koronawirusem pod koniec ubiegłego rok. Janża dość ciężko przeszedł chorobę i trochę czasu zajęło mu zanim doszedł do siebie. Na koncie i tak ma jednak w bieżącym sezonie 20 ekstraklasowych występów. W sumie uzbierało mu się 1703 minuty. To o tyle ważne, że przy 2000 minut jego kontrakt z automatu zostaje przedłużony. Zresztą rozmowy na temat jego przedłużenia piłkarz już prowadzi.

Na 99 procent zostanie

- Rozmowy się zaczęły, otrzymałem propozycję gry w Górniku i mogę powiedzieć, że na 99 procent zostanę na kolejny sezon. Na razie to jeszcze niepotwierdzona informacja, ale jest blisko ostatecznego porozumienia. Cieszę się, że tak byłoby, bo dobrze się w Zabrzu czuję. Dobrze mi się tutaj gra, lubię klub, kibiców i liczę oraz trzymam kciuki, żeby jak najszybciej wrócili na trybuny stadionu, bo mocno potrzebujemy ich wsparcia - podkreśla zawodnik.

W naszej Ekstraklasie Janża na swoim koncie ma na razie 56 ligowych występów i 10 asyst. Czeka na swojego pierwszego gola. Prędzej czy później pewnie wpadnie, bo Słoweniec to też zawodnik, który potrafi uderzyć z drugiej linii. Jego znakiem rozpoznawczym są jednak przede wszystkim dokładne podania do kolegów. Z Górnikiem w tym sezonie walczy o czołowe lokaty w lidze. Na razie zespół prowadzony przez trenera Brosza jest na piątej pozycji, z 32 punktami po 22 kolejkach. Po reprezentacyjnej przerwie kolejnym rywalem zabrzan, w wielkanocny poniedziałek na Stadionie im. Ernesta Pohla, będzie Warta Poznań.

Zdjęcie Erik Janża / Tomasz Kudala/REPORTER / East News

Michał Zichlarz