Górnik Zabrze. Dwa obozy i pięć sparingów

Dwa zgrupowania - w Wodzisławiu Śląskim i Poznaniu - oraz pięć sparingów wypełnią piłkarzom ekstraklasowego Górnika Zabrze letnie przygotowania do sezonu. Zawodnicy trenera Marcina Brosza zakończą urlopy 17 czerwca.

Górnicy od razu wyjadą na sześciodniowy obóz do Wodzisławia Śląskiego. Po powrocie do Zabrza zaplanowany jest pierwszy sparing z czeskim MFK Karwina, a 30 czerwca zespół wyruszy do Poznania.

W trakcie drugiego zgrupowania zespół zmierzy się z cypryjskim AEK Larnaka, Bruk-Bet Termalicą Nieciecza oraz greckim AEK Ateny.

Ostatni mecz kontrolny zostanie rozegrany tydzień przed startem sezonu, rywala jeszcze nie ogłoszono.

Przed startem przygotowań nową, dwuletnią umowę z klubem podpisze trener Brosz, a jej warunki zostały już uzgodnione. Jego dotychczasowy kontrakt wygasa z końcem miesiąca.

Brosz przejął zespół 3 czerwca 2016, tuż po spadku do 1. ligi. W kolejnych sezonach doprowadził drużynę najpierw do awansu, a następnie do czwartego miejsca w elicie i gry w kwalifikacjach Ligi Europejskiej. Minione rozgrywki ekipa 14-krotnego mistrza Polski zakończyła na 11. pozycji.

Autor: Piotr Girczys