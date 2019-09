19-latni pomocnik Górnika Daniel Ściślak idzie w ślady Szymona Żurkowskiego. Jeszcze parę miesięcy temu grał w juniorskich rozgrywkach i w trzecioligowych rezerwach zabrzan. Teraz jest zawodnikiem podstawowego składu zespołu prowadzonego przez Marcina Brosza. Za sobą ma też debiut w młodzieżowej reprezentacji Polski.

Ściślak to jeden z tych zawodników, który mocno korzysta na nowym przepisie o młodzieżowcu w Ekstraklasie, choć nie jest jedynym młodzieżowym zawodnikiem, jaki występuje w podstawowym składzie Górnika. Zresztą zabrzanie od momentu, kiedy trenerem jest tam Marcin Brosz, odważnie stawiają na młodszych graczy z regionu, takich jak choćby Ściślak. Tak było, kiedy zespół w 2017 roku wywalczył awans do Ekstraklasy. Tak było też, kiedy w 2018 roku wywalczył miejsce w europejskich pucharach.

Co młody zawodnik sądzi o przepisie o młodzieżowcu? - Na pewno pomaga, bo wielu chłopaków dzięki temu przepisowi może zaistnieć w Ekstraklasie. Ja się cieszę, że z tego korzystam, ale chciałbym, żeby było tak, że na boisko wybiegam nie ze względu na swój wiek, ale na to, że zasługuję, żeby grać - podkreśla ambitny zawodnik.

Jego kariera nabrała rozpędu, kiedy w czerwcu trener Brosz zabrał go na pierwszy letni obóz do Wodzisławia Śląskiego. - Swoją dobrą postawą w drużynie CLJ i rezerw wywalczył sobie to miejsce - tłumaczył wtedy śląski szkoleniowiec.

Parę tygodni później Ściślak zadebiutował już w Ekstraklasie, w wygranym 1-0 meczu z Zagłębiem Lubin, gdzie dał dobrą zmianę. Od sierpnia, od spotkania z Jagiellonią w Białymstoku, gra już w wyjściowym składzie, będąc mocnym punktem drużyny.

- Na pewno wszystko dzieje się bardzo szybko, bo parę miesięcy temu grałem jeszcze przecież w Centralnej Lidze Juniorów, a teraz zaliczyłem debiut w Ekstraklasie, debiut w pierwszym składzie i tak samo w młodzieżowej reprezentacji Polski. Jest to dla mnie wielkie przeżycie, ale podchodzę do tego z chłodną głową. Spokojnie to w głowie układam i realizuję - tłumaczy.

We wrześniu zaliczył debiut w młodzieżowej reprezentacji Polski w eliminacyjnym meczu z Estonią w Białymstoku (4-0), gdzie zagrał w wyjściowym składzie. - To bardzo pozytywne i dobre doświadczenie. Dla mnie była to dobra lekcja i jedno ze spełnionych marzeń. Treningi i pobyt na obozie u trenera Michniewicza dużo mi dał. Duże z tego wyniosłem, tym bardziej, że jest tam bardzo fajna atmosfera. To klucz w zespole prowadzonym przez Czesława Michniewicza - mówi.

Ściślak idzie w ślady, tak jak on pochodzącego z Jastrzębia-Zdroju, Szymona Żurkowskiego. MOSiR Jastrzębie, Górnik, młodzieżowa reprezentacja trenera Michniewicza... - Chciałbym oczywiście iść tym krokiem. Miejmy nadzieję, ze tak będzie - mówi z uśmiechem 19-letni rozgrywający jedenastki z Zabrza.

Michał Zichlarz

