Daniel Liszka podpisał z Górnikiem Zabrze nową umowę, na mocy której będzie piłkarzem 14-krotnych mistrzów Polski do końca czerwca 2023 roku, poinformował klub na stronie internetowej.

Liszka urodził się 17 lutego 2000 roku. Do Górnika trafił sześć lat temu, jako trzynastoletni chłopak. Pochodzi z Biskupic. To właśnie tam stawiał pierwsze piłkarskie kroki w Uczniowskim Klubie Sportowym Trampkarz 22. Przez pierwsze lata trenował i występował najpierw w drużynach młodzieżowych, a następnie w drugiej drużynie.

Ubiegły rok był dla młodego piłkarza przełomowy. Najpierw zagrał w prestiżowym meczu przyjaźni z Hajdukiem Split, by następnie zadebiutować w Lotto Ekstraklasie w zremisowanym meczu z Sandecją Nowy Sącz (31 marca 2018). W bieżącym sezonie ma na swoim 14 oficjalnych występów.

"Jestem bardzo szczęśliwy. To dla mnie kolejny krok do przodu. Cieszę się, że klub chciał ze mną przedłużyć umowę. Poprzedni rok był dla mnie bardzo ważny. Debiut i pierwsze mecze w Lotto Ekstraklasie, następnie gra z Górnikiem w eliminacjach europejskich pucharów. Będę jednak ciężko pracował i dążył do tego, by ten był lepszy" - skomentował na gorąco Liszka, cytowany na internetowej stronie klubu.

