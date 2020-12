W jednym z najciekawszych meczów 13. kolejki PKO Ekstraklasy Górnik zmierzy się dziś o 17.30 u siebie z Cracovią. W Zabrzu mocno liczą na podtrzymanie dobrej dla siebie passy i kolejną wygraną.

Drużyna prowadzona przez Marcina Brosza w ostatnich meczach bieżącego roku prezentuje dobrą i solidną dyspozycję. Dwa tygodnie temu "Górnicy" pokonali u siebie groźną Pogoń Szczecin 2-1. W poniedziałek ograli na wyjeździe potrzebującą punktów Wisłę Płock 1-0, po trafieniu w końcówce Piotra Krawczyka.

- Na pewno cieszymy się z tych dwóch kolejnych zwycięstw, ale przed nami następny mecz z Cracovią. W tygodniu ciężko pracujemy, żeby wygrywać i mamy nadzieję, że tą dobrą passę podtrzymamy i w tej kolejce - mówi w rozmowie z klubowymi mediami obrońca zabrzan Adrian Gryszkiewicz, który od początku sezonu jest mocnym punktem swojej drużyny.

Trzeci obecnie zespół Ekstraklasy wygrywa i traci mało bramek. Na 12 ligowych gier "Górnicy" w aż sześciu zachowali czyste konto. To zasługa świetnie spisującego się między słupkami Martina Chudego, ale też obrońców, z 20-letnim Gryszkiewiczem na czele.

- Z ostatniego meczu w Płocku cieszy to, że zagraliśmy na zero z tyłu, a co do tych wcześniejszych spotkań, to potrafimy sobie stworzyć wiele bramkowych okazji. Teraz trzeba dołożyć do tego skuteczność pod bramką rywala. Co do meczu w sobotę, to dobrze znamy rywala, ale patrzymy wyłącznie na siebie. Mam swój plan na to spotkanie i będziemy chcieli go zrealizować. To ostatni mecz u nas w tym roku, szkoda że bez kibiców, ale chcemy im dać wiele radości i wygrać to spotkanie - podkreśla Gryszkiewicz.

Górnik na swoim koncie ma póki co 23 punkty. Jeżeli udałoby się pokonać "Pasy", to zabrzanie "przeskoczą" w tabeli wicelidera, Raków Częstochowa i zrównają się punktami z liderem Legią Warszawa.



Ostatni mecz Górnika z Cracovią na Stadionie im. Ernesta Pohla odbył się na początku marca, jeszcze przed wybuchem pandemii. W górniczym zespole debiutowali wtedy dwa Grecy Stefanos Vassilantonopoulos oraz Giorgios Giakoumakis. Tamto spotkanie zakończyło się wygraną zabrzan 3-2. Jak będzie dzisiaj, przekonamy się wieczorem. Początek meczu Górnik - Cracovia o godzinie 17.30.

