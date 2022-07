W ostatnich tygodniach w Górniku sporo się działo. Z funkcji trenera zwolniony został niespodziewanie Jan Urban, który przecież w poprzednim sezonie z prowadzonym przez siebie zespołem skończył na pozycji numer 8, najwyższym od 2017 roku.

Menedżer od samego Kloppa

Po zwolnieniu doświadczonego szkoleniowca klubowe władze zdecydowały się na zatrudnienie w Zabrzu młodego trenera zza zachodniej granicy Bartoscha Gaula. W dużej mierze stało się tak za sprawą 130-krotnego reprezentanta Niemiec Lukasa Podolskiego. To do niego na telefon zadzwonił menedżer Bartoscha Gaula, którym jest zanany w Niemczach agent piłkarski Marc Kosicke. To menedżer samego Jurgena Kloppa!

Reklama

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Nowy trener Górnika Zabrze Bartosch Gaul: „To nasz projekt”. WIDEO INTERIA.TV

Zresztą Gaul przyszedł do Górnika z 1.FSV Mainz 05, a więc z klubu, który chyba jest najbliżej serca słynnego Koppa, w tej chwili jednego z najlepszych trenerów na świecie. Urodzony w Bytowie Gaul pracował w Mainz z powodzeniem przez kilka ostatnich lat, szkoląc tam czwartoligowe rezerwy. Wiosną jego osoba była nawet wymieniana wśród kandydatów na pierwszego trenera Schalke. Teraz Bartosch Gaul podpisał 2-letni kontrakt z Górnikiem i szykuje drużynę na obozie w Opalenicy do nowego sezonu, gdzie pierwszym rywalem 14-krotnego mistrza Polski będzie w poniedziałek 18 lipca u siebie Cracovia.

Spore doświadczenie z 2.Bundeligi

Wraz z przyjściem do Zabrza trenera z Niemiec pojawili się też gracze z tego kraju. Nowym bramkarzem "Górników" ma być Kevin Broll. 26-latek na swoim koncie ma ponad 200 meczów w drugiej i trzeciej Bundeslidze. Przez trzy ostatnie lata by bramkarzem Dynama Drezno. Zadebiutował już w zabrzańskiej jedenastce w środowym sparingu z ukraińską Worsklą Połtawa (2-1). Jak Podolski i Gaul też ma polskie pochodzenie. Jego rodzice są Polakami, a dziadek ze strony mamy Artur Janus był mistrzem Polski w barwach Stali Mielec w 1973 roku.

Dzisiaj z kolei roczny kontrakt z górniczym klubem podpisał Jonatan Kotzke. To 32-letni obrońca, który w poprzednim sezonie grał w drugoligowym niemieckim FC Ingolstadt 04. Ma spore doświadczenie, bo grał też w innych klubach zaplecza Bundesligi, jak Jahn Regensburg czy TSV 1860 Monachium. Może grać i na środku obrony i jako defensywny pomocnik. W górniczych barwach powinien zadebiutować w sobotnich grach. Na koniec zgrupowania w Opalenicy zabrzanie zagrają dwa mecze, z Wartą Poznań i duńskim Alborgiem.

Z niemieckim bramkarzem w Ekstraklasie