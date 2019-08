Z końcem czerwca przyszłego roku kontrakt z Górnikiem kończy się królowi strzelców Ekstraklasy poprzedniego sezonu Igorowi Angulo. Czy strzelający bramkę za bramką doświadczony napastnik zostanie w Zabrzu na dłużej?

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Legia Warszawa. Igor Lewczuk przed rewanżem z Rangers FC. Wideo TV Interia

Na początku tego sezonu wielu ekspertów zastanawiało się, kiedy 35-letni piłkarz ponownie zacznie trafiać regularnie do siatki. Ich zdaniem mieliśmy do czynienia z kryzysem napastnika, który w... czterech kolejnych meczach nie zdobył gola. "Kryzys" Angulo był odmieniany na wszystkie strony w Canal+. W niedzielnym meczu z Koroną Kielce, który zabrzanie wygrali 3-0, czołowy snajper na polskich boiskach od ponad trzech lat, dał mocną odpowiedź. Najpierw zaliczył fantastyczną asystę przy trafieniu rodaka Jesusa Jimeneza, a potem sam trafił do siatki, wykorzystując w końcówce karnego po faulu na swojej osobie. Na koncie, po 6 kolejkach ma dwa trafienia i asystę. Pod tym względem nikt go w górniczej jedenastce nie przebija, a i w całej lidze, patrząc na klasyfikację kanadyjską, gdzie liczą się bramki i asysty, należy do czołówki.

Reklama

Angulo, to dla Górnika prawdziwy skarb. Pokazuje i udowadnia to od początku pobytu w Zabrzu, to jest od sierpnia 2016 roku. Najpierw jego 17 trafień pomogło w wywalczeniu upragnionego awansu do Ekstraklasy. Tak było ponad dwa lata temu. Przy okazji dało to snajperowi z Kraju Basków koronę króla strzelców I ligowych rozgrywek. W kolejnym sezonie 23 trafienia pomogły zabrzanom w wywalczeniu 4 miejsca w lidze, które - po 24 latach przerwy - dało możliwość gry w europejskich pucharach. Kolejny sezon to kolejne bramki. W rozgrywkach 2018/19 "Angulo-gol", jak śpiewają o nim zabrzańscy kibice, nastrzelał 24 gole. Dało to zespołowi utrzymanie, a piłkarzowi koronę króla strzelców Ekstraklasy.

Angulo awansował już do dziesiątki najlepszych strzelców Górnika w historii. Wszystko w ledwie trzy lata! Trafia i w tym sezonie. Na razie, licząc wszystkie bramki od początku gry w Górniku, to ma ich na swoim koncie 74. W klasyfikacji najlepszych strzelców Górnika goni będącego na 8 miejscu Jerzego Musiałka, który w rozgrywkach ligowych i pucharowych zdobył ich o dwie więcej. Kolejny, będący na siódmym miejscu Roman Lentner, ma ich dobytych 86.

Z końcem czerwca przyszłego roku Angulo kończy się umowa z Górnikiem. Co będzie dalej z jego kontraktem? Jak niedawno powiedział odpowiedzialny w Zabrzu za transfery Artur Płatek, latem pytały o niego inne kluby Ekstraklasy.

Czy jakieś rozmowy na temat prolongaty kontraktu Angulo z Górnikiem już się zaczęły? Jakiś czas temu, indagowany przez nas o wszystko piłkarz odpowiedział. - Nie ma tutaj jakiegoś pośpiechu. Zawsze powtarzam, że w Górniku mógłbym zostać do końca swojej kariery. Ale z drugiej strony wiadomo, że to wszystko jest biznes i zobaczymy czy będzie możliwość kontynuacji wszystkiego razem - odpowiada dyplomatycznie kapitan i od trzech lat najlepszy strzelec Górnika.

Michał Zichlarz

Bramki Angulo dla Górnika:

2016/2017, 17 bramek w I lidze

2017/2018, 27 bramek; 23 w Ekstraklasie i 4 w Pucharze Polski

2018/2019, 28 bramek; 24 w Ekstraklasie, 3 w Pucharze Polski, 1 w eliminacjach Ligi Europy

2019/2020, 2 bramki