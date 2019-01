Piłkarze Górnika Zabrze rozpoczynają dzisiaj w cypryjskim Protaras swoje drugie zimowe zgrupowanie w tej miejscowości. Z zespołem na południe Europy poleciał też 21-letni Szymon Żurkowski. Najbliższe dni zdecydują, czy pozostanie w klubie.

W końcówce zimowego okienka transferowego (w największych i najbardziej liczących się ligach zamyka się 31 stycznia) będą się ważyły losy młodzieżowego reprezentanta Polski. Z informacji dobiegających z Zabrza wynika, że Górnik otrzymał trzy konkretne oferty od zagranicznych klubów. Najprawdopodobniej chodzi o takie ekipy, jak: Fiorentina, VfL Wolfsburg i Clubb Brugge. Nie są one jednak zadowalające dla Górnika. Mają oscylować w granicach dwóch milionów euro.



Z nieoficjalnych informacji wynika, że znacznie większe pieniądze chcą wydać dwa inne włoskie zespoły, a chodzi o Juventus oraz Genoa CFC, która właśnie za 40 mln euro sprzedaje do AC Milan swojego najlepszego napastnika Krzysztofa Piątka.



Włoscy dziennikarze już wcześnie podali informację o zainteresowaniu Żurkowskim klubów z Turynu i Ligurii. Nie do końca jest jasne, jak transakcja miałby wyglądać. Spekuluje się, że Żurkowski mógłby zostać zawodnikiem Juve, po czym być natychmiast wypożyczonym do Genoa CFC.



We Włoszech był w ostatnich dniach menedżer zawodnika Jarosław Kołakowski. Miał rozmawiać z działaczami obu klubów. Jeżeli Górnik otrzyma cztery miliony euro za swojego zawodnika, to nie będzie mu robił przeszkód w odejściu. Kontrakt Żurkowskiego obowiązuje do czerwca 2020 roku i z każdym kolejnym okienkiem transferowym będzie trudniej otrzymać wysoką kwotę. Teraz być może jest ku temu najlepsza okazja.

Trener Marcin Brosz liczy jednak, że będzie miał zawodnika do swojej dyspozycji w ważnych wiosennych meczach w Ekstraklasie. - Odnośnie Szymona wiele się dzieje. Widzę, jak bardzo koncentruje się na pracy i jak mocno angażuje się w trening. To dla nas bardzo ważny zawodnik. Wierzę, że będzie naszym kluczowym zawodnikiem w nadchodzących ligowych spotkaniach - mówi pytany przez nas o ewentualny transfer szkoleniowiec górniczej jedenastki.



Najbliższe kilka dni zdecyduje o przyszłości Żurkowskiego, który dla młodzieżowej reprezentacji Polski ma być jednym z najważniejszych piłkarzy podczas Euro do lat 21, które w czerwcu rozegrane zostanie na boiskach Włoch i San Marino.



Michał Zichlarz