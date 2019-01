Górnik Zabrze. Brosz: Myślę o zmianie ustawienia drużyny

- Pozyskanie nowych piłkarzy pozwala na zmianę rozstawiania graczy na murawie - uważa trener Górnika Zabrze Marcin Brosz. Zastanawia się nad ustawieniem w drugiej linii i ataku trzech graczy. Do tej pory jego podopieczni w meczach Lotto Ekstraklasy grali systemem 4-4-2.

Zdjęcie Marcin Brosz /Andrzej Grygiel /PAP

Zabrzanie w styczniu pozyskali słowackiego bramkarza Martina Chudego (Spartak Trnawa) i pomocnika Martina Matrasa (Zagłębie Lubin) oraz gruzińskiego ofensywnego pomocnika Waleriana Gwilię. Jak przyznał Brosz, szczególnie przybycie tego ostatniego pozwala na ewentualną grę trzema piłkarzami z przodu.

- Na pewno dobrze, że będziemy mogli zaskoczyć przeciwnika ustawieniem. Do tej pory przez długi czas graliśmy jednym ustawieniem - pochwalił poczynania trenera obrońca Górnika Paweł Bochniewicz.

We wtorek zabrzanie udali się na drugą część zgrupowania na Cypr. W kadrze znalazło się 29 zawodników. Wśród nich jest 18-letni lewy obrońca Bartłomiej Eizenchart.

- Ten chłopak zasłużył swoją pracą, by dostać szansę treningu z pierwszym zespołem. Obserwowaliśmy go jesienią. To swoista nagroda, ale też kolejny dowód na to, że nie tracimy młodych piłkarzy z pola widzenia - powiedział Brosz podczas wtorkowej konferencji prasowej.

Cieszy go, że podczas pierwszego pobytu na Cyprze żaden z jego podopiecznych nie doznał urazu. - Jechaliśmy tam pierwszy raz z myślą o ciężkiej pracy, szczególnie nad motoryką. Jesteśmy przekonani, że przełoży się ona na postawę drużyny w meczach Lotto Ekstraklasy. Teraz czeka nas pięć meczów kontrolnych z zespołami z Rosji, Cypru, Czech i Serbii. Podzielimy kadrę na dwie części, aby wszyscy piłkarze mieli podobne warunki pracy, ilość minut spędzonych na boisku - dodał szkoleniowiec.

Podczas pierwszego zgrupowania w cypryjskim Protarasie jego drużyna rozegrała jeden sparing. Rozgromiła miejscowy drugoligowy zespół Anagennisi Deryneia 8-0. Podczas drugiego pobytu na Wyspie Afrodyty Górnik zmierzy się z czeskim FK Teplice, serbskim FK Cukaricki (pierwszym zespołem i U-21) i młodzieżowymi drużynami Spartaka Moskwa i Omonii Nikozja.

Po powrocie do Polski ekipa z Górnego Śląska jeszcze przed wznowieniem rozgrywek ligowych zmierzy się 4 lutego na własnym stadionie z Banikiem Ostrawa.

Podczas konferencji trener zabrzan dodał, że być może zespół jeszcze będzie wzmocniony o skrzydłowych lub obrońców.

Zabrzanie rundę wiosenną rozpoczną 11 lutego, od meczu na własnym stadionie z Wisłą Kraków. - Koncentrujemy się na sobie - powiedział Brosz, poproszony o komentarz dotyczący sytuacji w krakowskim klubie.

Górnik w tabeli zajmuje 15. miejsce z dorobkiem 17 punktów.

Zobacz wyniki, terminarz i tabelę Lotto Ekstraklasy

Autor: Rafał Czerkawski