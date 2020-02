Górnik Zabrze. Brosz: Musimy wykorzystywać okazje

Trener Górnika Zabrze Marcin Brosz przed meczem Ekstraklasy z Arką Gdynia zaznaczył, że jego piłkarze w piątek będą mieć szansę na rehabilitację. - W Kielcach z Koroną tylko stwarzaliśmy sytuacje podbramkowe, a musimy zacząć je wykorzystywać - podkreślił.

W poprzedniej kolejce zabrzanie bezbramkowo zremisowali w Kielcach, a Arka u siebie przegrała z Cracovią 0-1.

- Czujemy oczywiście niedosyt, bo zawsze wychodzimy na boisko z myślą, by zdobyć trzy punkty. Teraz będzie okazja, by stworzone sytuacje zamieniać na gole, a z tyłu znowu zagrać "na zero" - dodał szkoleniowiec.

Zaznaczył, że na pełnych obrotach trenuje już po kontuzji pozyskany w styczniu słowacki pomocnik Roman Prochazka, grający ostatnio w czeskiej Victorii Pilzno. Nie wystąpi z kolei pauzujący za żółte kartki kapitan zespołu Szymon Matuszek.

- Mam nadzieję, że nic się nie wydarzy i Roman w piątek pokaże się przed własną publicznością. Potrzebujemy go teraz - przyznał Brosz.

Jak dodał, nie interesują go ostatnie organizacyjne kłopoty Arki.

- My każde spotkanie chcemy wygrać. Analizujemy oczywiście rywala pod względem sportowym, ale koncentrujemy się na sobie. To przede wszystkim my musimy być jak najlepiej przygotowani - powiedział Brosz.

Dla jego drużyny ewentualna wygrana z Arką będzie oznaczać oddalenie się od strefy spadkowej. Na razie zabrzanie zajmują 12. miejsce, Arka ma trzy punkty mniej i jest 14.

Początek piątkowego meczu w Zabrzu o godz. 18.

Piotr Girczys

