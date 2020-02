Po dokładnie roku gry w Górniku Zabrze Boris Sekulić żegna się z Ekstraklasą. Doświadczony obrońca ma trafić do Chicago Fire.

Piątkowy mecz z Arką Gdynia był pożegnalnym występem z Górnikiem Borisa Sekulicia. Serb ze słowackim paszportem przechodzi do Chicago Fire. Temat gry doświadczonego prawego obrońcy w amerykańskim klubie pojawił się pod koniec stycznia. Przed rozpoczęciem rundy wiosennej działacze Górnika zaznaczali, że o odejściu kogokolwiek raczej nie będzie mowy. Teraz jednak wszystko się zmieniło. Oferta klubu z MLS okazała się na tyle atrakcyjna, że urodziny w Belgradzie zawodnik zmienia klub.

Wczoraj oficjele Górnika nie zgodzili się na to, żeby po wygranym 2-0 meczu z gdynianami piłkarz mógł porozmawiać z dziennikarzami. Na konferencji prasowej nie chcieli też komentować całej sprawy. Wiadomo jednak, że 28-letni defensor, który na swoim koncie ma występy w reprezentacji Słowacji, żegna się z Górnikiem. Mówi nam o tym bramkarz Górnika Martin Chudy.

- Tak, Boris odchodzi. Z tego co się orientuję, to mecz z Arką był dla niego ostatnim spotkaniem. Żegna się z nami i odchodzi do Chicago. Ja mogę powiedzieć tyle, cieszę się, że mogłem z nim grać, że spotkałem się z nim w Zabrzu. Wierzę, że za Oceanem będzie grał wszystkie mecz i pokaże się z tak dobrej strony, że ponownie dostanie szansę występów w słowackiej reprezentacji - podkreśla bramkarz górniczej jedenastki.

Sekulić trafił do Górnika w lutym zeszłego roku. Z marszu wywalczył sobie miejsce w wyjściowym składzie. Wiosną pomógł w spokojnym zapewnieniu sobie utrzymania. Przez cały okres gry w Zabrzu należał do wyróżniających się graczy górniczej jedenastki. Grał na tyle dobrze, że jesienią został zauważony przez selekcjonera reprezentacji Słowacji, dobrze u nas znanego Pavla Hapala i powołany na październikowe mecze z Walią w eliminacjach Euro i towarzyską grę z Paragwajem. Były kapitan Slovana Bratysława na swoim koncie ma dwa występy w słowackiej kadrze. W Ekstraklasie zagrał w sumie w 34 spotkaniach, w których zdobył dwie bramki. Zimą jest kolejnym graczem z naszej ligi, który trafia do MLS. Wcześniej kontrakt z Portland Timbers podpisał Jarosław Niezgoda, a Adam Buksa trafił do New England Revolution. Dodajmy, że graczem Chicago Fire jest reprezentant Polski Przemysław Frankowski. W Internecie pojawiła się informacja, że w miejsce Sekulicia do Górnika może trafić Ukrainiec Bohdan Butko.

Michał Zichlarz, Zabrze