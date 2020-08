Chciałoby się powiedzieć wreszcie! W Zabrzu do końca roku powstanie pełnowymiarowe boisko treningowe z podgrzewaną murawą wraz z oświetleniem. To potrzeba chwili dla Górnika.

W ostatnim czasie Górnik, nie ze swojej winy, ale z powodu niekompetencji zarządzającej obiektem w Zabrzu Spółki Stadion, musiał się wstydzić. W lutym 2019 w ostatniej chwili odwołano sparing z Banikiem Ostrava, bo napadało za dużo śniegu. Miała to być próba generalna przed inauguracją rundy wiosennej. A w tym roku? Warunkiem rozegrania sparingu z Banikiem w styczniu była gra na naturalnej nawierzchni. "Górnicy" nie mieli gdzie zagrać, więc ostatecznie wynajęli boisko... B-klasowej Unii Bieruń Stary, skąd pochodzi wielka gwiazda Górnika z lat 60. i 70. Henryk Latocha.

Teraz takich "wtop" nie powinno już być. Do końca roku w Zabrzu ma powstać boisko treningowe z prawdziwego zdarzenia. Wreszcie piłkarze z trenerem Marcinem Broszem, szczególnie zimą, nie będą się musieli martwić, gdzie trenować, z czym wcześniej notorycznie były kłopoty.

W Zabrzu w końcu będą mieli pełnowymiarowe boisko treningowego z podgrzewaną murawą wraz z oświetleniem. Wszystkie dokumenty w tej sprawie zostały podpisane i zatwierdzone. Inwestycja kosztować będzie 4,5 mln zł. Połowę tej kwoty stanowi dofinansowanie, które miasto pozyskało z ministerstwa sportu. - Dzięki tej inwestycji możliwe będzie wzmocnienie planu treningowego pierwszego zespołu Górnika. Cieszy, że pozyskaliśmy dodatkowe środki na realizację tego projektu. Reszta kwoty pochodziła będzie z budżetu miasta. Staramy się tak dysponować dostępnymi środkami, aby starczało na najważniejsze, priorytetowe inwestycje - cytuje prezydent Zabrza Małgorzatę Mańkę-Szulik oficjalna strona górniczego klubu.

Spółka Stadion w Zabrzu ogłosiła przetarg nieograniczony na budowę boiska treningowego 9 czerwca. Złożono trzy oferty. Przetarg wygrała firma Interhall Sp. z o.o. Prace budowlane powinny się zakończyć do końca tego roku. Zakres robót obejmie m.in.: budowę boiska o podgrzewanej murawie trawiastej o wymiarach 105 x 68 m oraz wszelkie pozostałe i wymagane instalacje. - To dla nas historyczna chwila. To będzie boisko treningowe o wysokim standardzie i wymiarze bardzo zbliżonym do głównej murawy stadionu. Jest to inwestycja, która ugruntuje europejski poziom zabrzańskiego klubu - podkreśla prezes Górnika Dariusz Czernik.

