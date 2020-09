Paweł Bochniewicz jest o krok od transferu z Górnika Zabrze do holenderskiego Heerenveen SC. Kluby uzgodniły warunki transakcji. Do jej finalizacji brakuje już tylko testów medycznych, co powinno być formalnością.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Górnik Zabrze. Paweł Bochniewicz po meczu ze Stalą Mielec. Wideo INTERIA.TV

Początek obecnego sezonu jest dla Bochniewicza bardzo udany. W trzech pierwszych meczach wpisał się na listę strzelców dwukrotnie. Trafił do siatki w pucharowej potyczce z Jagiellonią Białystok i w ligowym spotkaniu ze Stalą Mielec.

Reklama

Skuteczność warta podkreślenia, zważywszy na fakt, że chodzi o środkowego defensora. A w destrukcji również poczyna sobie więcej niż przyzwoicie. Dowodem tego - premierowe powołanie do reprezentacji Polski na wyjazdowe mecze Ligi Narodów z Holandią (4.09, Amsterdam) oraz z Bośnią i Hercegowiną (7.09, Zenica).

Już wiadomo, że Holandię Bochniewicz odwiedzi niebawem ponownie i zostanie tam na dłużej. Jak donosi serwis tvpsport.pl, sezon kontynuować ma w Eredivisie jako zawodnik Heerenveen SC. Warunki umowy indywidualnej zostały już uzgodnione. Wcześniej osiągnięto porozumienie między klubami - Górnik otrzyma 10 proc. kwoty kolejnego transferu piłkarza.