Piłkarze Górnika Zabrze to po pierwszej części rozgrywek PKO Ekstraklasy zespół, który przebiega najwięcej kilometrów na spotkanie, bo 117,99 kilometra. Takie przebiegi "Górników" to nie przypadek.

Do wiosennej części sezonu piłkarze z Zabrza, zamiast w cypryjskiej Larnace, gdzie mieli przebywać od niedzieli przez dwa tygodnie, trenują u siebie. Na południe Europy nie udało się polecieć ze względu na pozytywne przypadki koronawirusa w drużynie. W tej sytuacji zespół przygotowuje się na miejscu do ligowych rozgrywek, korzystając z boisk i z hali w Zabrzu. Górnik trenował też na Stadionie Śląskim.

Za piłkarzami piątego obecnie zespołu Ekstraklasy także zajęcia na katowickiej Akademii Wychowania Fizycznego, gdzie odbył się trening w hipoksji. Co to za zajęcia? Tłumaczy dr Miłosz Drozd z katowickiej uczelni.

- Hipoksja to warunki wysokogórskie. To stan wytrenowania całego organizmu lub niektórych tkanek wskutek zwiększonej ilości tlenu w płucach. To taki proces, który pomoże zawodnikom Górnika Zabrze biegać dłużej, lepiej, bardziej aktywnie - mówi naukowiec przed klubową kamerą. Doktor Drozd, który już od jakiegoś czasu współpracuje z klubem z Zabrza, pytany o to, jak prezentuje się zespół Górnika jeśli chodzi o takie zajęcia odpowiada:

- Bardzo fajnie to wygląda i widać, że ten potencjał motoryczny mają na wysokim poziomie. Nie bez kozery Górnik przoduje w tych wszystkich statystykach Ekstraklasy, jeśli choćby o bieganie - zaznacza.

Faktycznie po pierwszej części rozgrywek nikt z jedenastką z Zabrza nie może konkurować, jeżeli idzie o liczbę przebiegniętych kilometrów. Średnia na mecz górniczej jedenastki w jesiennych grach, to prawie 118 km na spotkanie, dokładnie 117,99. To o prawie trzy kilometry więcej niż prowadzona przez Kostę Runjaicia Pogoń, która jest druga w tym zestawieniu. Szczecinianie w nogach na mecz mają 115,30 km.

Na kolejnym miejscu jest Zagłębie Lubin, które średnio na mecz przebiega 115,10 km.

Drużyny prowadzone przez trenera Brosza znane są z tego, że dobrze biegają. W Zabrzu mają nadzieję, że podobnie będzie w kolejnej części sezonu, co przełoży się też na wyniki. Górnik wiosną chce walczyć o miejsce uprawniające do gry w europejskich pucharach.

Michał Zichlarz

