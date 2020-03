W pierwszej dziesiątce piłkarzy w klasyfikacji kanadyjskiej Ekstraklasy, gdzie liczą się zdobyte bramki i asysty, praktycznie sami obcokrajowcy. Są też tam dwaj piłkarze Górnika Zabrze, Jesus Jimenez oraz niesamowity Igor Angulo. Nie wiadomo jednak, jak długo jeszcze razem pograją.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Jasna Strona Białej Gwiazdy odc. 8 (GOŚĆ: Gieorgij Żukow). Wideo INTERIA.TV

Hiszpanie stanowią o sile górniczej jedenastki od momentu, jak pracę w zabrzańskim klubie rozpoczął Marcin Brosz w czerwcu 2016 roku. Na początku był to środkowy obrońca Dani Suarez, teraz z powodzeniem radzący sobie w greckim Asteras Tripoli (w tym sezonie 20 meczów i 3 bramki), a także Igor Angulo. Ten drugi w przeciągu czterech lat stał się legendą Górnika. W barwach górnośląskiego klubu został królem strzelców I ligi, Ekstraklasy, a swojemu klubowi pomógł najpierw w wywalczeniu awansu do Ekstraklasy, a potem w zapewnieniu miejsca, które dawało grę w europejskich pucharach.

Reklama

Angulo od połowy 2018 dzielnie sekunduje Jesus Jimenez. W zeszłym roku jedna z czołowych postaci górniczej drużyny, który z rundy na rundę gra lepiej. W poprzednim sezonie zdobył pięć bramek i zanotował siedem asyst. Teraz, po 26 ligowych kolejach, już wyrównał ten bilans. W bieżących rozgrywkach już 10 razy wpisywał się na listę strzelców, do tego ma dwie asysty. Jeszcze lepszy jest pod tym względem Angulo, którego bilans to 11 goli i trzy asysty.

Angulo i Jimenez, jeśli idzie o klasyfikację kanadyjską w Ekstraklasie, są w ścisłej czołówce. Od tego pierwszego lepsi pod tym względem są tylko mający na swoim koncie najwięcej punktów, bo 17, Christian Gytkjaer, nie grający już w Ekstraklasie Jarosław Niezgoda i skrzydłowy Zagłębia Lubin Damjan Bochar. Niezgoda uzbierał jesienią 16 punktów, 14 bramek i dwie asysty, a Słoweniec w barwach "Miedziowych" 15 (jedenaście goli oraz cztery asysty).

Co do Angulo i Jimeneza, to za kilka miesięcy w Górniku może zostać tylko ten drugi. 36-letniemu "Angulo-gol", jak śpiewają o nim kibice Górnika, kończy się 30 czerwca umowa, a z jej przedłużenia niewiele póki co wyszło. Jego sprowadzeniem od dłuższego czasu zainteresowana jest turecka Adana Demirspor, która walczy o powrót do tamtejszej Super ligi, będąc póki co na 4 miejscu w tabeli. Co do Jimenza, to umowę z klubem z Zabrza ma podpisaną do końca czerwca 2021 roku.

Michał Zichlarz

Wyniki i tabela Ekstraklasy