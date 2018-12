Górnik Zabrze, jak mówi jego prezes Bartosz Sarnowski, prowadzi rozpoznanie i rozmowy na temat zimowych wzmocnień. Na razie klub wzmocnił od lat związany z Zabrzem Artur Płatek. Pracę doradcy zarządu i koordynatora pionu sportowego będzie łączył z funkcją skauta Borussii Dortmund, dla której pracuje od 2012 roku.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Górnik. Matuszek: Miedź niczym nas nie zaskoczyła. Wideo INTERIA.TV

Większości kibiców Płatek jest znany jako trener. W 2007 roku wprowadził do Ekstraklasy Jagiellonię. Potem pracował jeszcze w Cracovii, Pogoni Szczecin i Warcie Poznań. Od ponad siedmiu lat pracuje jako skaut BVB. Na tą pracę namówił go sam Jurgen Klopp.



Od czwartku Płatek ma też nowe zajęcie. - To był dla nas wybór naturalny. Czekaliśmy na niego i liczyliśmy, że dołączy do nas wcześniej. W końcu jest z nami na pokładzie i jesteśmy z tego powodu bardzo zadowoleni. Tutaj się urodził i myśli jak każdy z nas. Górnika ma głęboko w sercu, a poza tym pokazał, że z powodzeniem radzi sobie za granicą. Praca, którą wykonuje dla Borussii Dortmund, cieszy się przecież uznaniem. Chcemy wykorzystać jego potencjał w Górniku Zabrze, jako koordynatora pionu sportowego i doradcy zarządu - podkreśla przewodniczący Rady Nadzorczej Górnika Roman Kusz.



- Chcieliśmy nawiązać współpracę, jeszcze jak graliśmy w pierwszej lidze. Cieszymy się, że teraz wszystko udało się sfinalizować. Bardzo szybko się dogadaliśmy - mówi prezes Sarnowski.



Ojciec Artura Płatka, Andrzej, był asystentem w Górniku Huberta Kostki i Antoniego Piechniczka. Sam Artur Płatek grał w rezerwach górniczego klubu w pierwszej połowie lat 90. - Dziękuję za to, że znalazłem się w klubie, z którym związany jestem od dziecka. Znam tutaj wszystko od podszewki ze szczegółami. Jak widać w moim przypadku ciężka praca za granicą sprawiła, że zostałem dostrzeżony. Teraz trzeba zrobić wszystko i wykonywać swoją pracę jak najlepiej, żeby Górnik nawiązał do czasów tych panów, którzy przyjeżdżają do klubu na jubileusz 70-lecia istnienia - mówi na początek swojej pracy w Górniku.



Świetnie zna się z trenerem Marcinem Broszem, którego pozycja, mimo nie najlepszych wyników zabrzan w tym półroczu, dalej jest mocna.



Płatek pracę w Zabrzu będzie łączył z funkcją skauta Borussii Dortmund. Z niemieckim klubem ma podpisany kontrakt do 2020 roku. - Odbyłem rozmowę z dyrektorem sportowym Michaelem Zorcem. Otrzymałem zgodę na podjęcie zajęcia w Górniku. Nie będzie problemu, żeby obie funkcje dzielić - tłumaczy.



Michał Zichlarz

Reklama

Wyniki, terminarz i tabela Ekstraklasy