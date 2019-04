Górnik Zabrze pokonał 1-0 Arkę Gdynia w meczu 31. kolejki Ekstraklasy. Drużyna z Zabrza uczyniła ogromny krok w kierunku utrzymania. Arka zaś zbliżyła się w stronę I ligi, wciąż zajmując miejsce w strefie spadkowej.

Zdjęcie Kamil Zapolnik (z lewej) zdobył bramkę dla Górnika strzałem głową /Michał Nowak /Newspix

Kolejkę przed końcem rundy zasadniczej Arka zdecydowała się na zatrudnienie Jacka Zielińskiego, który ma uratować drużynę przed spadkiem z Ekstraklasy. Nowy trener nie przeprowadził jednak rewolucji w składzie i po raz drugi zdecydował się na bardzo podobne ustawienie, jakim grywał Zbigniew Smółka. Wyjątkiem była obsada ataku, gdzie - pod nieobecność kontuzjowanego Aleksandara Kolewa - zagrał z konieczności Michał Janota. Brak napastnika z prawdziwego zdarzenia był bardzo widoczny w grze przyjezdnych.



Przed meczem drużyny w tabeli dzieliły jedynie dwa punkty i było jasne, że przegrany znajdzie się w kiepskiej sytuacji.

Arkowcy dziś nie wyglądali jednak na drużynę, która gra o "życie". Gdynianie długo rozgrywali piłkę na własnej połowie, ale nie potrafili utrzymać się przy niej po stronie rywala. Większość kontrataków też szybko kończyła się niepowodzeniem.

Górnik z kolei co jakiś czas dochodził do sytuacji strzeleckich i choć nie były one stuprocentowe, to przy odrobinie szczęścia któraś z nich mogła skończyć się bramką. Sygnał do ataku w 15. minucie dał Szymon Żurkowski, strzelając zza pola karnego lewą nogą. Piłka otarła się o słupek i wyszła poza boisko.

Kilka minut później piłkę na połowie rywala przejął Kamil Zapolnik i uruchomił prawą stroną Igora Angulo. Ten zacentrował a uderzenie "nożycami" Jesusa Jimeneza zostało zablokowane. W podobny sposób efektownie uderzał po rzucie rożnym Mateusz Matras i był bliski zdobycia pięknej bramki.

Gospodarze szczególnie mocno przycisnęli na początku drugiej połowy spotkania. W ciągu kilku minut groźnie zza pola karnego uderzali Zapolnik oraz Jimenez, co przynosiło korzyści w postaci rzutów rożnych.

To właśnie korner przyniósł Górnikowi pierwszą bramkę. Wszyscy zawodnicy zabrzan zbiegli na bliższy słupek, dzięki czemu w dalszej części pola karnego zrobiło się dużo miejsca. Wbiegł tam z głębi pola Zapolnik, pozostawiony zupełnie bez opieki. Skrzydłowy Górnika przymierzył głową i pokonał Pavelsa Steinborsa!

W 73. minucie bliski zdobycia pięknej bramki był Szymon Żurkowski, który minął obrońcę w polu karnym i chciał wewnętrzną częścią stopy zmieścić piłkę tuż przy dalszym słupku, jednak odrobinę się pomylił. W odpowiedzi z dystansu huknął wprowadzony z ławki Luka Zarandia i także nieznaczenie przestrzelił.

W samej końcówce meczu Arka doznała kolejnego ciosu. Urazu nabawił się Janota, który nie potrafił opuścić boiska o własnych siłach i niewykluczone, że w tym sezonie nie pomoże już drużynie z Gdyni.

Porażka Arki sprawiła, że drużyna ta poważnie staje się zagrożona spadkiem z ligi. Co prawda do kolejnego w tabeli Śląska Wrocław traci jedynie dwa punkty, ale strata do 13. Wisły Płock jest już czteropunktowa.

Z kolei Górnik zaliczył bardzo ważne zwycięstwo, które oddaliło go od strefy spadkowej już na pięć punktów. Dzięki wygranej zabrzanie wyprzedzają w tabeli nie tylko Arkę i Zagłębie Sosnowiec, ale i Śląsk Wrocław, Wisłę Płock oraz Miedź Legnica.

Wojciech Górski



Górnik Zabrze - Arka Gdynia 1-0 (0-0)

Bramka: 1-0 Zapolnik (53.).

Żółta kartka - Górnik Zabrze: Mateusz Matras, Szymon Matuszek. Arka Gdynia: Nabil Aankour.

Sędzia: Paweł Gil (Lublin). Widzów 12 278.

Górnik Zabrze: Martin Chudy - Boris Sekulic, Przemysław Wiśniewski, Paweł Bochniewicz, Adrian Gryszkiewicz - Kamil Zapolnik (71. Szymon Matuszek), Walerian Gwilia (81. Adam Arnarson), Mateusz Matras, Szymon Żurkowski, Jesus Jimenez - Igor Angulo (89. Łukasz Wolsztyński).

Arka Gdynia: Pavels Steinbors - Damian Zbozień, Christian Maghoma, Frederik Helstrup, Adam Marciniak - Maciej Jankowski, Adam Deja (69. Marcus Vinicius), Michał Nalepa, Nabil Aankour (62. Luka Zarandia), Marko Vejinovic - Michał Janota (84. Goran Cvijanovic). (PAP)

