Gambijski pomocnik Alasana Manneh został piłkarzem ekstraklasowego Górnika Zabrze. Zawodnik Barcelony grał ostatnio w bułgarskim Etyrze Wielkie Tyrnowo na zasadzie wypożyczenia. Zabrzanie wykupili go z hiszpańskiego klubu.

Pomocnik, mający na koncie występy w rezerwach Barcy, podpisał trzyletni kontrakt. W Bułgarii grał półtora roku, wystąpił w seniorskiej kadrze Gambii. Z Górnikiem trenował od początku letnich przygotowań, był z drużyną na dwóch zgrupowaniach, grał w sparingach, strzelił jednego gola.

- To piłkarz o dużym potencjale. Jest bardzo dobrze zaawansowany technicznie, ma świetny przegląd pola, strzela bramki, gra dojrzałą piłkę jak na 21-latka. Przeszedł cykl szkoleniowy w zespołach młodzieżowych Barcelony. Co ważne, zebrał już cenne doświadczenie podczas okresu wypożyczenia w piłce seniorskiej. Wiążemy z nim spore nadzieje na przyszłość. Choć przyjechał do nas z dalekiego kraju, wpisuje się w politykę Górnika, który chce stawiać na rozwój młodych piłkarzy - ocenił koordynator pionu sportowego Górniak Artur Płatek, cytowany w klubowym komunikacie.

Po zakończeniu rozgrywek z Górnika odeszli pomocnicy Grek Giannis Mystakidis, Szymon Żurkowski i Gruzin Walerian Gwilia oraz hiszpański stoper Dani Suarez.

Kolejną, dwuletnią umową, związał się z klubem trener Marcin Brosz prowadzący zespół od czerwca 2016.

Górnik zatrudnił wcześniej słoweńskiego lewego obrońcę Erika Janzę, serbskiego pomocnika Filipa Bainovica, napastnika Piotra Krawczyka i bramkarza Dawida Kudłę.