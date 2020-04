Górnik Zabrze 50 lat po finale PZP. Lubański: Zabrakło nam piłkarskiego łobuzerstwa

Włodzimierz Lubański udzielił nam wywiadu z okazji 50. rocznicy jedynego europejskiego pucharowego finału z udziałem polskiej drużyny. 29 kwietnia 1970 r. Górnik Zabrze uległ w Wiedniu Manchesterowi City 1-2.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Włodzimierz Lubański dla Interii: Byliśmy traktowani jakbyśmy już wygrali puchar Europy. Wideo INTERIA.TV

Maciej Słomiński, Interia: Jako człowiekowi, którego nie było wówczas jeszcze w planach, rzuca mi się w oczy, że finał Górnika z Manchesterem City odbył się zaledwie tydzień po rozstrzygnięciu rywalizacji półfinałowej.

Reklama

Włodzimierz Lubański: O wyniku naszego półfinału z AS Roma przesądził rzut monetą po trójmeczu i 330 minutach rywalizacji. Stężenie emocji w znaczący sposób przekroczyło średnią europejską. Jak dziś na to patrzę, to dochodzę do wniosku, że stała się rzecz do przewidzenia. Po decydującym meczu z Romą zrobiła się atmosfera jakbyśmy już wygrali. Zabrakło nam trochę piłkarskiego łobuzerstwa. Zabrakło mobilizacji i koncentracji na finał, przed nim dostawaliśmy więcej kwiatów niż trenowaliśmy. Oczywiście trochę przesadzam, ale bez wątpienia wkradło się odprężenie po trzecim meczu z Włochami.

W Wiedniu zaraz po pierwszym gwizdku zaczął padać deszcz, tak jakby Anglicy zamówili sobie pogodę.

- Atmosfera tego finału nas zaskoczyła. Graliśmy na wielkim stadionie, który był prawie pusty. Przyszło jakieś 8 tysięcy widzów. Warunki atmosferyczne były fatalne. Od strony czysto sportowej nie było wielkiej różnicy w umiejętnościach między Górnikiem a Manchesterem City. Na pięć meczów mogło być 3-2 w jedną bądź w drugą stronę. Czuliśmy na boisku, że w każdej chwili możemy ich ograć. Anglicy byli cwańsi i skuteczniejsi. Cała otoczka tego finału sprawiła, że nie zagraliśmy najlepszego meczu.

Co pan czuł po ostatnim gwizdku, wtedy w Wiedniu?

- Ogromny niedosyt. W każdych rozgrywkach startuje się po to, by je wygrać. Jeśli dochodzi się do decydującej gry to po to, żeby zabrać ten puchar.

Po końcowym gwizdku wielu kolegów padło na ziemię, przekonani że to koniec. Dopiero w szatni działacze zaczęli nas pocieszać, że nie wszystko stracone, że gramy mecz dodatkowy. Nie chcieliśmy wierzyć. Włodzimierz Lubański

Mówi się, że seria rzutów karnych to loteria, a wy dosłownie zostaliście do finału wylosowani przy pomocy monety w Strasburgu. To coś niewyobrażalnego dla dzisiejszej młodzieży.

- Paru z nas nie wytrzymało napięcia i poszliśmy do szatni. Sam rzut monetą to było dla nas za wiele, po tym morderczym boju na boisku. Dochodziły do nas krzyki, ale nie wiedzieliśmy kto wygrał. Wreszcie do szatni wpadli rozradowani koledzy, wtedy zrozumieliśmy, co się stało.

Po dogrywce drugiego meczu z Romą (2-2, w normalnym czasie 1-1) w Chorzowie byliście przekonani, że to koniec drogi i odpadliście.

- Przed meczem nikt nas nie informował, że bramki strzelone w dogrywce nie liczą się podwójnie, że w dodatkowym czasie zaczynamy od zera. Strzeliłem bramkę w 93. minucie, niestety, Włosi wyrównali w ostatniej. Wszyscy, absolutnie wszyscy byliśmy przekonani, że odpadliśmy.

Po końcowym gwizdku wielu kolegów padło na ziemię, przekonani że to koniec. Dopiero w szatni działacze zaczęli nas pocieszać, że nie wszystko stracone, że gramy mecz dodatkowy. Nie chcieliśmy wierzyć. Zaraz znowu radość, że gramy dalej! Ogromna huśtawka nastrojów, gdyby o tych meczach nakręcić film nikt by nie uwierzył.