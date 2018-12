Po bardzo dobrym meczu i efektownej wygranej z Wisłą Płock przed tygodniem, w Zabrzu wszyscy czekali na kolejne zwycięstwo. Tymczasem górnicy niespodziewanie przegrali z Miedzią Legnica u siebie 1-3.

Spotkanie na stadionie im. Ernsta Pohla miało uroczystą barbórkową oprawę, przygrywała orkiestra Polskiej Grupy Górniczej, a spotkanie obserwował szef PGG Tomasz Rogala. Piłkarze gospodarzy nie dostosowali się do tej podniosłej atmosfery i z kretesem przegrali z Miedzią.



Już po godzinie gry rywal na swoim koncie miał trzy gole...



- Dobrze biegaliśmy, ale w pierwszej połowie nie realizowaliśmy swoich założeń i nie stworzyliśmy sobie dogodnej sytuacji - tłumaczy Michał Koj.



W 51. minucie Fabian Piasecki trafił w jego rękę i Krzysztof Jakubik wskazał na karnego. Jedenastkę na bramkę pewnie zamienił najlepszy na boisku Petteri Forsell. To był jeden z kluczowych momentów meczu.



Po spotkaniu dziennikarze pytali Koja czy wpływ na słabszą postawę miało 120 minut z drugoligowym Rozwojem Katowice w 1/8 Pucharu Polski w czwartek.



- Co mam powiedzieć? Każdy zawodnik grając co trzy dni coś tam odczuwa. Jesteśmy jednak profesjonalnymi piłkarzami i takie mecze, jak ten dzisiaj z Miedzią, powinniśmy wygrywać, tym bardziej, że było to spotkanie o sześć punktów - podkreśla Koj, który w następnej kolejce, za cztery żółte karki będzie przymusowo pauzował.



Michał Zichlarz, Zabrze