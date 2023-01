Szymon Włodarczyk to 20-letni napastnik, który występuje w Górniku Zabrze od lipca 2022 roku. Reprezentant Polski U21 wcześniej występował w Legii Warszawa, gdzie nie dostawał za dużo szans na grę w pierwszej drużynie. W obecnym sezonie PKO BP Ekstraklasy wystąpił w 15 spotkaniach, w których zanotował siedem bramek. Kontrakt z Górnikiem Zabrze ma ważny do czerwca 2025 roku, lecz coraz bardziej prawdopodobne wydaje się, że wkrótce dojdzie do zagranicznego transferu, który będzie kolejnym krokiem w piłkarskiej karierze Włodarczyka.