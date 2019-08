W pierwszym meczu 7. kolejki Ekstraklasy, dołująca na początku rozgrywek Arka, podejmuje u siebie Górnika. Przed spotkaniem z najsłabszym na początku rozgrywek zespołem, zabrzanie marzą o pierwszym wyjazdowym zwycięstwie w tym sezonie.

W poprzednich rozgrywkach, drużyna prowadzona przez Marcina Brosza, lepiej radziła sobie w meczach na obcych boiskach niż u siebie. Na obiektach rywala w rozgrywkach 2018/19 "Górnicy" wygrali siedem razy, a na stadionie im. Ernesta Pohla ledwie pięć. Tylko wiosną jedenastka z Zabrza poległa u siebie pięciokrotnie. Teraz proporcje się odwróciły. Górnik na swoich śmiechach wygrał trzy razy z rzędu, a z trzech wyjazdów przywiózł ledwie punkt, remisując w meczu pierwszej kolejki z Wisłą w Płocku 1-1.

Sytuacja kadrowa. Sztab szkoleniowy zabrzan nie może narzekać, bo do dyspozycji ma wszystkich zawodników. Do gry, póki co w trzecioligowych rezerwach, wrócił już nawet Adam Orn Arnarson. Islandczyk pauzował przez kilka miesięcy, od końca poprzedniego sezonu, z powodu urazu. Teraz powoli wraca na boisko. Z Koroną poobijany był w niedzielę kontuzjowany wcześniej Kamil Zapolnik, ale wszyscy mają nadzieję, że w piątek będzie mógł wybiec na murawę od pierwszej minuty.

Powołania do młodzieżówki. W Zabrzu mają powody do zadowolenia, bo na zgrupowanie młodzieżowej reprezentacji Polski powołana została aż trójka graczy: Przemysław Wiśniewski, Adrian Gryszkiewicz oraz 19-letni Daniel Ściślak, który przebojem wywalczył sobie miejsce w wyjściowym składzie zespołu i jest jednym z odkryć obecnych rozgrywek.

Co mówią o meczu? Jak się rzekło, zabrzanie liczą na zapunktowanie w Gdyni i poprawienie swojej pozycji w tabeli. Na razie na swoim koncie mają 10 "oczek" i są na siódmym miejscu. - W meczu z Arką mamy nadzieję na naszą pierwszą wyjazdową wygraną - mówi Zapolnik, jeden z bohaterów ostatniego wysoko wygranego meczu z kielczanami (3-0).

- Start w rozgrywkach należy ocenić pozytywnie, aczkolwiek nie umiem odżałować porażki z Wisłą w Krakowie, kiedy to straciliśmy bramkę w ostatniej minucie. Trzeba się cieszyć z tego co się ma. Jak będzie w piątek? Obserwuję Arkę i wcale nie grają źle, tyle tylko, że nie trafiają do siatki, a robią to rywale. Oby w meczu z nami było tak samo - mówi Stanisław Oślizło, były wieloletni kapitan i jedna z wielkich legend Górnika.

