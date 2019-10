Górnik Zabrze podejmuje ŁKS w meczu 12. kolejki Ekstraklasy. Śledź z Interią przebieg spotkania i oceniaj piłkarzy.

Zobacz relację na żywo z meczu Górnik Zabrze - ŁKS!

"W pierwszej kolejności to my musimy być przygotowani do każdego meczu, podchodzić z szacunkiem do rywala. Przy odpowiednim poruszaniu się i zachowaniu na boisku, powinniśmy - i zrobimy - wszystko, by kontrolować spotkanie. Myślę, że będzie otwarte i bardzo ciekawe" - mówił trener Górnik Marcin Brosz.



Zabrzanie mają sześć punktów więcej od beniaminka Ekstraklasy, który zamyka ligową tabelę. W Łodzi humory nieco się poprawiły po zwycięstwie z Koroną Kielce (4-1). Podopieczni Kazimierza Moskala przerwali fatalną passę ośmiu porażek z rzędu.



