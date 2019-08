Górnik Zabrze podejmuje Koronę Kielce w meczu 6. kolejki Ekstraklasy. Śledź przebieg rywalizacji i oceniaj piłkarzy w Interii.

Zobacz relację na żywo z meczu Górnik Zabrze - Korona Kielce!

Korona słabo rozpoczęła sezon. Po pięciu seriach gier kielczanie mają na koncie tylko 4 punkty. Ostatnio przegrali z Pogonią Szczecin 0-1 i po tym spotkaniu na dywanik do właścicieli klubu został wezwany trener Gino Lettieri.



"To była krótka rozmowa. Oczywiście nie byli zadowoleni z tego jak zaprezentowała się Korona w tym meczu, ale nikt z nas nie może być zadowolony po takim spotkaniu"- przyznał szkoleniowiec. "Jeśli zagramy w niedzielę, tak jak w drugiej połowie z Pogonią, to nie zdobędziemy nawet jednego punktu" - dodał.



Górnik u siebie jeszcze w tym sezonie nie przegrał i podopieczni Marcina Brosza chcą, żeby tak pozostało.

W pierwszej połowie mecz został na chwilę przerwany z powodu odpalonych na trybunach rac.



