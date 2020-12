W ostatnim ligowym meczu w tym roku, Jagiellonia Białystok mierzy się u siebie z Górnikiem Zabrze. Początek spotkania o godzinie 17.30. "Górnicy" grają o usadowienie się tuż za czołową trójką w tabeli PKO Ekstraklasy.

Choć od pierwszej kolejki drużyna prowadzona przez Marcina Brosza był albo na pierwszym miejscu, albo w czołowej trójce, to na koniec pierwszej części rozgrywek znajdzie się poza podium. W dużej mierze zdecydowała o tym porażka z Cracovią przed tygodniem u siebie 0-2. Teraz w najlepszym razie zabrzanie mogą być na 4 miejscu. Na razie na koncie mają 23 punkty. Żeby tak było, to dzisiaj trzeba wygrać w Białymstoku. Rok temu oba zespoły grały ze sobą także tuż przed samymi świętami Bożego Narodzenia. Wtedy Górnik na swoim terenie wygrał 3-0, a "Jaga" nie wykorzystała dwóch karnych. Pierwszego Jesus Imaz przestrzelił, a w drugim przypadku Martin Chudy obronił piłkę po uderzeniu Tarasa Romanczuka. Słowak był zresztą wtedy najlepszym zawodnikiem swojego zespołu.

Jakie nastroje w Zabrzu przed starciem z szukającą punktów Jagiellonią? - To był długi rok, więc już się cieszymy na to, że teraz będzie przerwa i możliwość spędzenia dłuższego czasu ze znajomymi. Przed nami jeszcze ostatni mecz w tym roku z Jagiellonią, w którym będziemy się chcieli zrehabilitować za to, co stało się ostatnio z Cracovią. Jedziemy grać na sto procent z pełną koncentracją - podkreśla Chudy w rozmowie z klubowymi mediami.

"Jaga" jest ostatnio super skuteczna w grach na swoim stadionie. - Ekstraklasa jest bardzo wyrównana. Ten niedzielny mecz będzie miał swoją historię. Na pewno od początku trzeba walczyć. Jak będziemy grać tak, jak w większości meczów w tym sezonie, to możemy zrobić tam dobry wynik - ma nadzieję bramkarz numer 1 Górnika, który zagra dzisiaj po raz 68 w kolejnej ligowej grze! W tym względzie nikt mu obecnie w Ekstraklasie nie dorównuje. Chudy mówi.

- Cały rok był niezły. W tabeli od początku roku jesteśmy na drugim miejscu, więc myślę, że możemy być zadowoleni. Były jednak mecze, że można było ugrać coś więcej i zdobyć więcej punktów, ale z drugiej strony były też spotkania, gdzie mało kto się spodziewał, a wygraliśmy. Trzeba uszanować to co jest - zaznacza najlepszy piłkarz Górnika w poprzednim sezonie, który i teraz należy do najlepszych w rozgrywkach.

Michał Zichlarz

