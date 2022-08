Ekstraklasa. Górnik Zabrze - Stal Mielec. Mecz trwa

Relacja nie odświeża się automatycznie - w tym celu proszę wcisnąć F5!

Obie drużyny nieźle rozpoczęły zmagania w nowym sezonie. W minionej kolejce cieszyły się z kompletu punktów, sprawiając niespodzianki w swoich spotkaniach.

Nad Zabrzem prawdziwe oberwanie chmury, ale na trybunach znowu ma być kilkanaście tysięcy kibiców. W wyjściowym składzie zabrzan Dani Pacheco, który wcześniej wchodził na boisko z ławki. Trener Adam Majewski zaufał tej jedenastce, która przed tygodniem pokonała u siebie Cracovię.

Na mokrej i śliskiej nawierzchni gospodarze rozpoczęli z impetem, aktywny jest Pacheco, ale to goście mieli pierwszą dobrą okazję. Said Hamulić nie zdołała jednak przelobować Kevina Brolla. Piłka przeszła nad poprzeczką. W 6. minucie na boisku leżał i przez dłuższy czas nie podnosił się Krystian Getinger. Na szczęście uraz kapitana Stali nie był groźny i mógł kontynuować grę.

Zabrzanie swoją szansę mieli w 11. minucie, ale Paweł Olkowski nie dość dobrze trafił w piłkę. Zaraz potem kolejna akcja "Górników". Alasana Manneh zagrał do Lukasa Podolskiego, ten dośrodkował w pole karne, a tam Olkowski dobrze przystawił nogę i zdobył gola na 1-0. Dla byłego reprezentanta Polski to pierwsze ligowe trafienie w górniczej jedenastce po powrocie do tego klubu po 8 latach.

W 20 minucie gospodarze powinni byli prowadzić już dwoma bramkami. Szymon Włodarczyk doskonałym podaniem obsłużył Podolskiego. Doświadczony zawodnik zwlekał z oddaniem strzału i został zablokowany. Piłka wróciła do Włodarczyka, wydawało się że piłka wpadnie do siatki, ale została zatrzymana na linii bramkowej przez obrońców. Zaraz potem Podolski dobrze dośrodkowywał do Włodarczyka, ale też dobrze interweniowali defensorzy Stali. Górnik grał szybko, z polotem, szukając swoich szans na skrzydłach. Goście próbowali kontratakować, w ataku starał się Hamulić, ale niewiele z tego wychodziło.

W 40 minucie z dystansu uderzał Fryderyk Gerbowski, ale piłka przeleciała nad porzeczką. Była to jedna z niewielu prób gości w pierwszej części, która rozgrywana była pod kontrolą górniczej jedenastki.

Kiedy wydawało się, że na przerwę miejscowi będą schodzili z prowadzeniem do bramki Górnika trafił Hamulić. Szybki napastnik łatwo ograł obrońców rywala i uderzył nie do obrony dla Brolla. Dla 21-letniego napastnika to drugie trafienie w tym sezonie.

Koniec emocji w I części? Gdzie tam! Górnik w końcówce I połowy kompletnie się rozsypał. W doliczonym czasie przed polem karnym faulował Rafał Janicki, a z wolnego gola zdobył lider formacji ofensywnej mielczan w ostatnim czasie Maciej Domański. Uderzył z wolnego tak, że Broll w przeciągu kilku minut po raz drugi musiał wyciągać piłkę z siatki, a do szatni drużyna trenera Majewskiego schodziła z jednobramkowym prowadzeniem.

Druga część rozpoczęła się od kolejnego bardzo mocnego uderzenia "stalówki"! Popisowa podręcznikowa akcja, Hamulić zagrywa do Domańskiego, który efektownie trafia pod poprzeczkę zdobywając swoją drugą bramkę na stadionie im. Ernesta Pohla!

Górnik Zabrze - Stal Mielec 1-3 (1-2) - trwa II połowa

Bramki: 1-0 Olkowski (13.), 1-1 Hamulić (42.), 1-2 Domański (45.+3), 1-3 Domański (47.)

Górnik Zabrze: Kevin Broll - Aleksander Paluszek, Rafał Janicki, Richard Jensen - Paweł Olkowski, Jonatan Kotzke, Alasana Manneh, Dani Pacheco, Erik Janża - Lukas Podolski, Szymon Włodarczyk.

Stal Mielec: Bartosz Mrozek - Maciej Wolski, Arkadiusz Kasperkiewicz, Mateusz Matras, Dominykas Barauskas - Krystian Getinger, Fryderyk Gerbowski, Piotr Wlazło, Maciej Domański - Mikołaj Lebedyński, Said Hamulić.

Sędziuje: Bartosz Frankowski (Toruń)

