Niemcy obserwują Włodarczyka

Anderlecht kusi Polaka

Według naszych informatorów najkonkretniejszy od jakiegoś czasu jest Anderlecht Bruksela. Belgowie już zimą nie kryli, że chętnie widzieliby u siebie młodzieżowego reprezentanta. Kontakt Górnika z klubem, który obecnego sezonu z pewnością nie może uznać za udany, jest regularny i nie można wykluczyć, że to właśnie do Pro League trafi latem Włodarczyk.

Górnik może zarobić miliony

Ile na 20-latku może zarobić jego obecny klub? Z tego co słyszymy, to w umowie piłkarza (która obowiązuje do czerwca 2025 roku) nie ma klauzuli odstępnego. Oznacza to, że zabrzanie mogą twardo negocjować. Nieoficjalnie mówi się, że zadowoliłaby ich kwota 2-2,5 mln euro, czyli około 10-11 mln zł.