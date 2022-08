W Zabrzu, podobnie jak na początku lata i przygotowań do rozgrywek, kiedy było wielkie zamieszanie związane ze zwolnieniem z funkcji trenera Jana Urbana, tak w końcu letniego okienka wiele się dzieje.

Sporo pieniędzy za transfery

Przede wszystkim z górniczej drużyny odchodzą kolejni zawodnicy. Wcześniej z zespołem pożegnał się Bartosz Nowak, który teraz błyszczy już w Rakowie Częstochowa. Odchodzą też kolejni pomocnicy. Najskuteczniejszy piłkarz Górnika poprzedniego sezonu Krzysztof Kubica (9 bramek na koncie) właśnie związał się czteroletnim kontraktem z włoskiem zespołem Serie B Benevento Calcio. W jednej drużynie będzie grał razem z Kamilem Glikiem.

Do innego włoskiego klubu, tyle że samego Milanu odchodzi z kolei uchodzący za wielki talent 16-letni Dariusz Stalmach. To nie wszystko, bo z kolei do duńskiego Odense ma odejść Alasana Manneh. Na tych transferach klub z Górnego Śląska zarobi sporo, bo kilkanaście milionów złotych. Straci jednak mocno sportowo. Choć Stalmach w tym sezonie mało co grał, a Kubica leczył kontuzje i też nie był w bieżących rozgrywkach graczem podstawowego składu, to jednak tacy zawodnicy, jak Nowaka czy Manneh stanowią o jego sile i zastąpienie ich na szybko nie będzie łatwe.

Wzięli napastnika za Słowenii

Na razie podpisano kontrakt ze słoweńskim napastnikiem Amadejem Marosą. W ostatnim czasie występował on w cypryjskim klubie AEL Limassol. W 18 meczach strzelił tam 6 bramek i zanotował 3 asysty. Teraz ma trafiać dla Górnika, z którym podpisał 2-letni kontrakt. Zabrzanie latem chcieli zakontraktować Hiszpana Higinio Marina, ale ten wybrał opcję gry w Albacete Balompie. Będzie więc napastnik ze Słowenii, który o miejsce z przodu będzie rywalizował ze sprowadzonym latem z Legii Warszawa Szymonem Włodarczykiem i Piotrem Krawczykiem. Być może dojdą też inni z gracze do ofensywnej formacji. - Jeśli chodzi o nowych zawodników to rozmawiamy. Jeśli ktoś miałby przyjść, to mieszanka. Polscy zawodnicy są na tapecie, ale czy się dogadamy, to zobaczymy - mówi Roman Kaczorek, który odpowiada w Górniku za skauting.

Michał Zichlarz

Miliony za nastolatka!

Lecą głowy w Górniku