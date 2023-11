Decyzja w sprawie zasłużonego klubu. Podolski wśród oferentów

Nie jest tajemnicą, że od lat decyzje w sprawach 14-krotnego mistrza Polski jakim jest Górnik Zabrze zapadają w lokalnym magistracie. Od 2006 r. prezydentem miasta, które jest właścicielem KSG jest pani Małgorzata Mańka-Szulik i to ona podejmuje wszystkie kluczowe decyzje w sprawie klubu piłkarskiego.

Nie inaczej jest z absolutnie strategiczną decyzją dotycząca sprzedaży Górnika, tak by nie obciążał już budżetu komunalnego. Półtora roku temu portal weszło.com pisał o zadłużeniu klubu na poziomie 133 mln zł, z czego duża część stanowi dług wobec właściciela , którym jest miasto Zabrze.

Górnik Zabrze na sprzedaż. Prezydent miasta podejmuje strategiczne decyzje w sprawie klubu

Jak donosi "Dziennik Zachodni", wczoraj pani prezydent niespodziewania wprowadziła do porządku obrad Rady Miasta projekt uchwały o sprzedaży zabrskiego klubu. Zaskoczeni radni poprosili o przerwę w posiedzeniu, a później, po burzliwej dyskusji, przyjęli uchwałę przy jednym głosie wstrzymującym. Na sali obrad nie było przedstawicieli zarządu klubu, co wzbudziło konsternację i wątpliwości części radnych, ale doskonale pokazuje kto rozdaje karty w Górniku Zabrze - jest to właściciel klubu, miasto Zabrze i jego prezydent.