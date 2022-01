Czwarta trybuna nie jest już sennym marzeniem

Paweł Czado Górnik Zabrze

Wygląda na to, że czwarta trybuna, domykająca stadion w Zabrzu, nie jest sennym marzeniem. Do klubu przyszło już pozwolenie na rozbiórkę ostatniej, kiedyś najbardziej reprezentacyjnej na Roosevelta trybuny. Powstała jeszcze w latach 30, ale teraz nie przystaje już do pozostałych części nowoczesnego stadionu.

Zdjęcie Stadion Górnika Zabrze. Z lewej trybuna wybudowana jeszcze w latach 30. XX wieku / Paweł Czado / INTERIA.PL