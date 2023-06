Co kombinuje Podolski? Sensacyjne doniesienia. To może być prawdziwa "bomba"

Utytułowany piłkarz skończy grę w zabrzańskim klubie w wieku 40 lat. Czy to będzie koniec jego przygody z ekipą z Roosevelta? W tej chwili niewiele na to wskazuje.

Podolski otworzy nowy rozdział w historii Górnika? W Zabrzu o tym coraz głośniej

"Kontrakt z Poldim zakończy się jak będzie miał 40 lat a budowa stadionu będzie ukończona... czy to przypadek. Nie sądzę. Wygląda na to, że człowiek wie co robi. Czemu piszę o Podolskim, bo mam nadzieję, że to on lub ktoś z jego otoczenia okaże się tym tajemniczym inwestorem, bo wtedy każdy będzie mógł być spokojny, że Górnik jest w dobrych rękach" - dzieli się swoimi spostrzeżeniami Dziębowski, członek Zabrzańskiej Inicjatywy Społecznej (zachowano pisownię oryginalną).