W oświadczeniu opublikowanym kilka dni temu na stronie stadionowioprawcy.net, można było przeczytać, że chodzi o wydarzenia, które miały miejsce przed meczem z Wisłą Kraków w Zabrzu przed dwoma tygodniami.

O co dokładnie chodzi, nie wiedzą do końca nawet sami zainteresowani. W każdym bądź razie komunikat kończył się stwierdzeniem: "kibiców nie szanujecie, z policją współpracujecie". Na czym polegać ma bojkot meczów na Stadionie im. Ernesta Pohla? Będzie podobnie jak miało to miejsce w przypadku Lecha Poznań na początku bieżącego sezonu, kiedy przy meczach rozgrywanych przy Bułgarskiej nie było zorganizowanego dopingu. W Zabrzu ma być tak samo. Trybuna, gdzie zasiada "Torcida" ma być pusta. Nie będzie oflagowania oraz głośnego wsparcia.

Podczas czwartkowej konferencji zapytaliśmy trenera Jana Urbana, w przeszłości zresztą świetnego zawodnika Górnika, jak skomentuje takie oświadczenie kibiców klubu.

Górnik Zabrze. Jan Urban nie wie, o co chodzi

Górnik Zabrze Gorąco wokół Lukasa Podolskiego. Były piłkarz i trener nie wytrzymał - Coś słyszałem na temat tego bojkotu, ale nie wiem i nie rozumiem, o co chodzi. Ja mam nadzieję, że do niego nie dojdzie, bo szkoda i przykro by było, żeby grać bez wsparcia kibiców. Wszyscyśmy to już przeszli w czasie pandemii i wiemy, jak to wyglądało. Nie wiem, naprawdę nie wiem, jaka miałaby być przyczyna, że kibice bojkotowaliby mecz. Drużyna ze swojej strony robi przecież to co może, żeby przyciągnąć jak najwięcej kibiców na stadion - podkreśla doświadczony szkoleniowiec.

W Zabrzu przy Roosevelta Górnik przy wsparciu swoich fanów zawsze był czy jest mocny. Jeśli zabraknie takiego wsparcia w ważnym starciu z Zagłębiem w sobotę po południu, to będzie to wielki minus dla gospodarzy, którzy po dość niespodziewanym remisie tydzień temu z Lechią na wyjeździe z "Miedziowymi" chcą się pokusić o komplet punktów.

Zamieszanie z bojkotem na pewno nie pomoże w zbudowaniu wysokiej frekwencji, bo do czwartku wieczora sprzedano ledwie 4 tysiące biletów. Zanosi się na to, że w starciu z Zagłębiem na Stadionie im. Ernesta Pohla może być najmarniejsza frekwencja. W bieżącym sezonie najmniej kibiców, nie licząc pucharowego meczu z Radomiakiem, który rozegrano w środku tygodnia przed miesiącem, obserwowało go 3318 kibiców, to najmniej fanów było na ligowym pojedynku z Wisłą Płock (10 kolejka), bo 7438 widzów. Zresztą w Zabrzu szacuje się, że żeby organizacja ligowego meczu się zwróciła, to na trybunach musi być właśnie około 7 tys. fanów. Najwięcej kibiców oglądało w tym sezonie mecze przeciwko Lechowi Poznań i Piastowi Gliwice, bo po 18 tysięcy.

Górnik Zabrze - KGHM Zagłębie Lubin. Kiedy i gdzie oglądać transmisję?

Jak będzie z kibicami w starciu z Zagłębiem Lubin przekonamy się jutro. Początek meczu Górnik - Zagłębie o godzinie 17.30. Transmisja w Canal + Sport. Spotkanie poprowadzi Damian Kos z Gdańska.

Zdjęcie "Torcida" to grupa najzagorzalszych fanów Górnika Zabrze / Arkadiusz Gola / East News

Michał Zichlarz