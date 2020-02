Boris Sekulić piłkarzem Chicago Fire. Odszedł z Górnika Zabrze

28-letni prawy obrońca ekstraklasowego Górnika Zabrze Boris Sekulić przeszedł do amerykańskiego zespołu Chicago Fire. Po raz ostatni słowacki piłkarz zagrał w zabrzańskich barwach w piątkowym meczu z Arką Gdynia, wygranym przez śląską drużynę 2-0.

Sekulić podpisał z nowym klubem trzyletni kontrakt.



Urodzony w Serbii zawodnik przyszedł do Górnika rok wcześniej z CSKA Sofia.

"To bardzo ambitny piłkarz, który stawia sobie wysokie cele i stale chce się rozwijać, dlatego przenosi się do Chicago Fire. Jeżeli chodzi o obsadę prawego obrońcy to w zespole jest młody Dariusz Pawłowski oraz Islandczyk Adam Orn Arnarson. Jesteśmy również przygotowani na inne warianty, które w razie potrzeby będziemy realizować" - wyjaśnił koordynator pionu sportowego Górnika Artur Płatek, cytowany w klubowym komunikacie.

"Wiosennym" celem ekipy prowadzonej przez trenera Marcina Brosza jest utrzymanie się w Ekstraklasie. Zimą zabrzanie pozyskali dwóch słowackich pomocników Erika Jirkę i Romana Prochazkę.

Piotr Girczys