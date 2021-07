PKO Ekstraklasa. Janusz Gol blisko angażu w Górniku Łęczna

Janusz Gol pożegnał się z polskimi boiskami latem ubiegłego roku. Z Cracovii odchodził w nie najlepszej atmosferze. Kilka miesięcy wcześniej został odsunięty od zespołu, gdy nie wyraził zgody na obniżkę wynagrodzenia z powodu pandemii.



Miniony sezon spędził w Dinamie Bukareszt. Rozegrał 27 spotkań i zaliczył trzy asysty. Jego zespół zakończył rywalizację na 12. miejscu w tabeli rumuńskiej ekstraklasy.



Jak donosi "Przegląd Sportowy", rozgrywki 2021/22 Gol rozpocznie jako zawodnik Górnika Łęczna. To oznacza powrót rutynowanego zawodnika do PKO Ekstraklasy. Klub z Lubelszczyzny zameldował się właśnie w najwyższej klasie rozgrywkowej po zwycięskiej batalii barażowej.

Reklama

35-latek łączony był w ostatnim czasie także z innymi polskimi zespołami. Mówiło się o jego przeprowadzce do Widzewa Łódź, Śląska Wrocław lub Bruk-Betu Termaliki Nieciecza. Już wiadomo, że żaden z tych scenariuszy nie doczeka się realizacji.



W rodzimej Ekstraklasie Gol zaliczył do tej pory 179 meczów i strzelił osiem goli. Jego największy sukces to tytuł mistrza Polski wywalczony z Legią Warszawa w sezonie 2012/13.

Na emigracji piłkarz przebywał wcześniej w latach 2014-18. Był wówczas zawodnikiem rosyjskiego Amkaru Perm.

UKi

PKO Ekstraklasa - zobacz terminarz sezonu 2021/22