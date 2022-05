Jesus Imaz dał zwycięstwo Jagiellonii. To jego ostatni gol dla tej drużyny?

Już przed tym meczem było wiadomo, że Górnik spada z PKO Ekstraklasy. Piłkarze Marcina Prasoła chcieli jednak pozytywnym akcentem zakończyć sezon.

Walczyli ambitnie, ale niewiele byli w stanie zdziałać. Jagiellonia jednak wcale nie grała dużo lepiej. Sporo było walki, a mało sytuacji.

Niewiele ciekwego działo się pod bramkami, ale ostatecznie Jagiellonia zdołała przechylić szalę zwycięstwa na swoją korzyść.

Stało się tak za sprawą Jesusa Imaza. Hiszpan trafił do siatki w 86. minucie. Prawdopodobnie był to jego ostatni gol w barwach drużyny z Białegostoku. Hiszpan raczej nie przedłuży, wygasającego po sezonie, kontraktu. Głośno jest o jego przenosinach do Lechii Gdańsk.

Reklama