Damian Gąska wcześniej występował w Radomiaku Radom na poziomie 1. ligi. Rozegrał 35 spotkań, podczas których zdobył trzy bramki i zaliczył pięć asyst.



Na swoim koncie ma również występy w pucharze Polski oraz na niższych szczeblach rozgrywkowych w Niemczech.



PKO Ekstraklasa. Damian Gąska nowym piłkarzem Górnikiem Łęczna

- Damian to wyróżniająca się postać minionej kampanii Fortuna 1. ligi. Rozegrał bardzo dobry sezon w Radomiaku, z którym wygrał rozgrywki i awansował do PKO BP Ekstraklasy. W Śląsku Wrocław, z którego wypożyczony był do radomskiej drużyny, uznali, że nie ma dla niego na chwilę obecną miejsca, więc wykorzystaliśmy swoją szansę na jego pozyskanie i zdecydowaliśmy się na transfer definitywny. Jest to zawodnik bardzo dobrze wyszkolony technicznie, mogący grać na różnych pozycjach w przednich formacjach, czyli na pozycji nr 10, czy pozycji nr 11 - powiedział w rozmowie z oficjalną stroną klubu dyrektor sportowy klubu Veljko Nikitović.

Górnik zajmuje obecnie przedostatnie miejsce w tabeli Ekstraklasy. W kolejnej rundzie gier ekipa z Łęcznej będzie podejmowała Śląsk Wrocław.



PA