Kongijczyk Jason Lokilo zaczynał w Anderlechcie, trenował też w grupach młodzieżowych Crystal Palace, skąd był wypożyczany do francuskiego FC Lorient, a następnie do występującego w angielskiej League One Doncaster Rovers. Od lipca pozostawał bez klubu, stąd Górnik Łęczna mógł go ściągnąć mimo zatrzaśnięcia się okna transferowego. To prawy napastnik.



Poza nim z beniaminkiem Ekstraklasy związał się także Alex Serrano. Hiszpan w rundzie wiosennej zeszłego sezonu występował w trzecioligowym hiszpańskim UE Cornellà. Jest pomocnikiem. Obaj gracze podpisali dwuletnie kontrakty.





Reklama