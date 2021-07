Piłkarze Górnika Łęczna nie grali w Ekstraklasie od sezonu 2016/2017. Wówczas spadli najpierw do pierwszej ligi, potem jeszcze poziom rozgrywkowy niżej, lecz wreszcie udało im się powrócić do najwyższej klasy rozgrywkowej w Polsce.



Gospodarze dzisiejszego meczu przed sezonem wzmocnili się głównie doświadczonymi zawodnikami, takimi jak Janusz Gol czy Bartosz Rymaniak. Cracovia ponownie postawiła natomiast na piłkarzy zagranicznych. "Pasy" nie mogą zaliczyć poprzedniego sezonu do udanych i liczą na o wiele lepszy wynik w obecnej kampanii.



Początek meczu pomiędzy ekipami nie należał jednak do najciekawszych. Po obu stronach widzieliśmy sporo niedokładności, choć więcej z gry mieli gracze Cracovii. W bramce świetnie spisywał się jednak Maciej Gostomski, który skutecznym wyjściem z bramki wygrał sytuację sam na sam, a później efektowną paradą zatrzymał uderzenie z dystansu Mathiasa Hebo Rasmussena.



Górnicy nie byli skuteczni na początku meczu, gdy Przemysław Banaszak trafił w boczną siatkę po rajdzie boczną strefą boiska. Pomocnik świetnie zachował się natomiast tuż przed przerwą. Po składnej akcji gospodarzy dograł do Bartosza Śpiączki, który strzałem w dolny róg bramki pewnie pokonał golkipera "Pasów".



Lepsza druga połowa Cracovii

W przerwie Michał Probierz dokonał trzech zmian i rzeczywiście gra Cracovii wyglądała lepiej. Pierwsi jednak zaatakowali gospodarze, ale Serhij Krykun w dobrej sytuacji nie trafił w bramkę.



"Pasy" odpowiedziały szybką akcją w wykonaniu Thiago. Brazylijczyk odebrał piłkę i sam ruszył w pole karne. Tam wyłożył piłkę Pellemu van Amersfoortowi, ale ten fatalnie się pomylił.



Po godzinie gry Thiago już sam uderzał. Dobrze interweniował jednak Maciej Gostomski. Ostatecznie piłkarze Cracovii znaleźli sposób na pokonanie bramkarza. W 83. minucie piękną akcją popisał się Marcos Alvarez, pięknie wykańczając piętą.



W kolejnej akcji van Amersfoort mógł dać Cracovii prowadzenie. Tym razem uderzył celnie, ale prosto w Gostomskiego. Ostatecznie mecz zakończył się remisem.



PA/MP



1. kolejka Polska - Ekstraklasa

2021-07-24 15:00 | Stadion: Stadion Górnika Górnik Łęczna Cracovia 1 1 DO PRZERWY 1-0 B. Śpiączka 42' M. Alvarez 83'

1 1 Górnik Łęczna Cracovia Hroszszo Kakabadze Rodin Jugas Siplak Zaucha Sadiković van Amersfoort Hebo Rasmussen Hanca Balaj Gostomski Szcześniak Baranowski Midzierski Leandro Mak Gol Kalinkowski Krykun Śpiączka Banaszak SKŁADY Górnik Łęczna Cracovia Maciej Gostomski Lukasz Hroszszo 52′ 52′ 69′ 69′ Kryspin Szcześniak 13′ 13′ 46′ 46′ Otar Kakabadze Paweł Baranowski Matej Rodin Tomasz Midzierski 85′ 85′ Jakub Jugas Messias Leandro 90′ 90′ Michal Siplak 24′ 24′ 70′ 70′ Michał Mak 66′ 66′ Patryk Zaucha 82′ 82′ Janusz Gol 59′ 59′ Damir Sadiković 69′ 69′ 72′ 72′ Bartłomiej Kalinkowski Pelle van Amersfoort Serhij Krykun 46′ 46′ Mathias Hebo Rasmussen 42′ 42′ Bartosz Śpiączka 46′ 46′ Sergiu Hanca 80′ 80′ Przemysław Banaszak Filip Balaj REZERWOWI Jakub Nowaczek Karol Niemczycki 70′ 70′ Bartosz Rymaniak 46′ 46′ Cornel Rapa 72′ 72′ Adrian Cierpka Luis Rocha 69′ 69′ Michał Goliński 66′ 66′ Karol Knap Daniel Dziwniel 46′ 46′ Thiago Rodrigues de Souza Aleksander Jagiełło Sylwester Lusiusz Kamil Pajnowski Michał Rakoczy 82′ 82′ Tomasz Tymosiak 46′ 46′ Florian Loshaj 80′ 80′ Paweł Wojciechowski 59′ 59′ 83′ 83′ Marcos Alvarez