Cracovia. Wdowiak: Koronawirus powywracał życie do góry nogami. Wideo WIDEO |

Odtwarzacz video wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce.

- Jedyne co pozostaje, to skupić się na sobie - na drużynie, na grze, na wynikach, i zobaczyć, jak to się rozwinie. Można gdybać, ale tylko traci się energię, którą można wykorzystać na boisku - mówi w rozmowie z Interią Mateusz Wdowiak.