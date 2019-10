Trener Michał Probierz przed meczem z Pogonią Szczecin. Wideo WIDEO |

- To dla nas bardzo ważne spotkanie, bo nie chcemy pozwolić, by rywale nam uciekli. Po porażce mielibyśmy już siedem punktów straty, a to dość dużo - mówi trener Michał Probierz przed meczem z Pogonią Szczecin.