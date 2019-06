Cracovia. Michał Probierz o transferach i piłkarzach wypożyczonych. Wideo

Odtwarzacz video wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce.

Trener Cracovii komentuje dotychczasowe ruchy transferowe, między innymi odejście Cabrery i przyjście Rafaela Lopesa. Zdradza także swoje plany co do zawodników, którzy wracają do Krakowa z wypożyczeń.