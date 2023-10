Zmiany w Cracovii. Pod nieobecność Janusza Filipiaka zapadła ważna decyzja

Miesiąc temu Janusz Filipiak trafił do szpitala i do dziś nie ma oficjalnych informacji dotyczących jego stanu zdrowia. Pod jego nieobecność w Cracovii rządzą Elżbieta Filipiak oraz Stefan Majewski, z kolei na czele firmy Comarch, która jest większościowym właścicielem klubu, co najmniej do 2 styczna będzie stała Anna Pruska, córka biznesmena. Firma ogłosiła tę decyzję w specjalnym komunikacie.