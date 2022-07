Zmiany w Cracovii - kadrowicz przejmuje opaskę, były kapitan może odejść

Cracovia w poniedziałek bardzo udanie zainaugurowała rozgrywki PKO Ekstraklasy, w dobrym stylu pokonując 2-0 Górnika Zabrze. W tym meczu zobaczyliśmy w akcji trzy nowe twarze, sprowadzone na Kałuży przed sezonem - Patryka Makucha, Benjamina Kallmana i Takuto Oshimę. Cały zespół na mecz wyprowadził też nowy kapitan, Kamil Pestka.

Kilka dni przed startem ligi pojawiła się informacja o możliwym odejściu z klubu dotychczasowego kapitana, Sergiu Hanki. W życiu Rumuna pojawiły się problemy pozaboiskowe, związane ze stanem zdrowia jego żony Andrei, która obecnie jest w ciąży z ich trzecim dzieckiem.

Kiedy więc w wyjściowym składzie Pasów zabrakło dotychczasowego kapitana, początkowo wydawało, że Pestka przejął jego obowiązki awaryjnie, tak jak to miało miejsce już w przeszłości, kiedy na boisku nie było piłkarzy przewidzianych wcześniej do pełnienia tej roli. Po meczu wątpliwości rozwiał jednak Jacek Zieliński.

- To stała zmiana, Kamil Pestka został nowym kapitanem. W trakcie obozu w Austrii zorganizowaliśmy wybory w drużynie i Kamil uzyskał najwięcej głosów, wybrana została też nowa rada drużyny. Osobiście jednak podjąłem decyzję, by otrzymał on opaskę na stałe - przyznał szkoleniowiec.

Przed sezonem sporo mówiło się o ewentualnym odejściu Pestki z klubu, wiele w tym temacie mogło jednak zmienić czerwcowe powołanie do reprezentacji Polski. - Myślę, że dla niego najlepiej byłoby, gdyby został w Cracovii, patrząc w kontekście nadchodzącego mundialu i jego walki o wyjazd - mówił niedawno Zieliński.

Cracovia. Kamil Pestka nowym kapitanem, Sergiu Hanca może odejść z klubu

Późnym wieczorem w poniedziałek gazeta "Sporturilor" poinformowała, że to w zasadzie kwestia godzin zanim Hanca wróci do kraju, a jego nowym klubem ma zostać Universitatea Craiova, trzeci zespół minionego sezonu rumuńskiej Superligi. Jego ewentualny nowy zespół zdążył już odpaść z eliminacji Ligi Konferencji, po przegranym dwumeczu z albańskim KF Laci.

Hanca był kapitanem zespołu przez blisko dwa lata, a ogółem w Cracovii jest już 3,5 roku. We wrześniu 2020 roku przedłużył kontrakt z klubem do 2025 roku, a w wywiadzie udzielonym w kwietniu portalowi Goal.pl mówił, że ma zamiar umowę wypełnić. Rumuńskie media podają jednak, że do Craiovej ma trafić na zasadzie wolnego transferu, a kluby miał już się porozumieć w tym temacie.

Łączyć tutaj mogą się dwie kwiestie. Wspomniana wcześniej pozasportowa, a także ta związana stricte z piłką, bo wiele wskazuje na to, że Hanca w tym sezonie nie miałby tak mocnej pozycji w składzie jak to miało miejsce w przeszłości. Decyzja o zmianie kapitana wydaje się także mocno sugerować ostateczne rozstrzygnięcie sprawy.

Hanca do Pasów trafił w styczniu 2019 roku i momentalnie rozkochał w sobie kibiców nie tylko swoją grą, ale również działalnością poza boiskiem, gdzie żywo angażował się w społeczne inicjatywy. Dla Cracovii zagrał dotychczas w 115 meczach, zdobywając 19 goli i notując 20 asyst.