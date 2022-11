Zaczynał w Prądniczance Kraków, z której trafił do klubu z ul. Kałuży wieku dziewięciu lat. Szybko przekonał o swoim talencie - w drugiej lidze zadebiutował w Cracovii w wieku 15 lat i 321 dni . Regularnie występował w reprezentacjach młodzieżowych.

Największy sukces odniósł z kadrą do lat 18 . W 1972 roku zespół prowadzony przez Mariana Szczechowicza zdobył brązowe medale. Z tego zespołu największe kariery zrobili Zdzisław Kapka (trzecie miejsce na mundialu w 1974 roku) i Władysław Żmuda (MŚ 1974 i brąz w mistrzostwach świata 1982 roku).

Per zdobył medal z reprezentacją, choć Cracovia grała wówczas w trzeciej lidze i na dodatek z niej spadła. Rok później trafił do pierwszoligowej Stali Mielec, w której spędził sześć sezonów i wywalczył mistrzostwo Polski (1976). W drużynie byli wówczas znani piłkarze m. in. Zygmunt Kukla, Henryk Kasperczak, Jan Domarski czy Grzegorz Lato.