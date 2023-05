Z trybun polecą pluszaki, a wsparcie odczują dzieci. Piękna akcja Cracovii łączy kibiców

PKO Ekstraklasa. Cracovia z drugą edycją akcji "Teddy Bear Game". Z trybun znów polecą pluszaki

Teddy Bear Game. Na czym polega inicjatywa?

"Chodzi o to, żeby rzucić pluszaki na murawę w momencie, kiedy padnie pierwsza bramka dla Cracovii. Jeśli natomiast, odpukać w niemalowane oczywiście, okazałoby się, że gol dla naszej drużyny nie padnie, to wtedy akcja będzie miała miejsce po końcowym gwizdku. Pluszaki szybko zostaną zebrane z płyty boiska, posegregowane i przekazane dla pacjentów Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie-Prokocimiu i podopiecznych krakowskich domów dziecka. Spodziewamy się, że tych miśków będzie bardzo dużo, podobnie jak w zeszłym roku. Właśnie z uwagi na to, że docelowo pluszaki trafią na oddziały szpitalne, to apelujemy do kibiców o dwie rzeczy: by pluszaki były nowe i zapakowane szczelnie w foliowe woreczki, by nie zabrudziły się w czasie kontaktu z murawą, to wszystko kwestie sterylności" - tłumaczy rzecznik Cracovii.