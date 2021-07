Z Ekstraklasy do Holandii. Transfer został potwierdzony

27-latek trafił do Cracovii przed rokiem z Korony Kielce. W barwach krakowskiej drużyny rozegrał 19 spotkań.



Teraz Alvarez zamienił "Pasy" na beniaminka Eredivisie NEC Nijmegen. Hiszpan podpisał kontrakt na dwa lata i ma dołączyć do nowej drużyny na obozie treningowym w holenderskiej miejscowości Hoenderloo.





Ivan Marquez Alvarez odchodzi z Cracovii

- Utrata Rensa van Eijdena była ciężkim ciosem dla NEC. Szukaliśmy piłkarza o porównywalnym profilu i wydaje nam się, że znaleźliśmy go w Ivanie Marquezie. Ivan jest również dobry w grze powietrznej, jest dobry z piłką przy nodze i ma osobowość z cechami przywódczymi. Ivan był bardzo zmotywowany, by dołączyć do naszego klubu i nie szczędził wysiłków, aby anulować swój kontrakt w Polsce. Oczywiście jesteśmy bardzo zadowoleni z jego decyzji dotyczącej - powiedział dyrektor techniczny holenderskiej ekipy Ted van Leeuwen.



Alvarez najprawdopodobniej odszedł z Cracovii ze względów osobistych. Tak informował "Przegląd Sportowy" ( więcej na ten temat przeczytasz TUTAJ - kliknij ).



TB





Reklama