Wsiadł w samolot, musi wesprzeć żonę... Polski klub traci kluczowego gracza

Jeszcze w poprzednim sezonie Hanca był kapitanem Cracovii. Stał się też ulubieńcem trybun i brał udział w wielu akcjach marketingowych. Teraz jednak rumuński pomocnik pożegnał się z kolegami, wsiadł w samolot i poleciał do ojczyzny.

Wcześniej do Rumunii pojechała jego żona, który ma problemy zdrowotne.

Reklama

- Sergiu chciał być bliżej rodziny. Podjęliśmy więc ludzką decyzję, by chłopakowi nie robić problemów - podkreśla trener Jacek Zieliński i dodaje, że odejście Hanki jest transferem definitywnym.

Cracovia. Kto zajmie miejsce Sergiu Hanki?

Klub oficjalnie jeszcze transferu nie ogłosił, ale wydaje się to kwestią godzin. Zresztą w klubie już pracują nad znalezieniem następcy dla bocznego obrońcy.

- Nie braliśmy pod uwagę jego odejścia, nie mieliśmy takich planów. Tak to jednak czasem w życiu jest, że decyzje zapadają szybko i są zaskakujące. Ale okno transferowe cały czas jest otwarte i jesteśmy aktywni na rynku. Przyglądamy się zawodnikom i prowadzimy rozmowy, więc na pewno kogoś w miejsce Sergiu będziemy się starali ściągnąć - zaznacza trener Zieliński.

Krakowianie już prowadzili rozmowy z jednym z zawodników Ekstraklasy, ale wszystko wskazuje, że z tego pomysłu nic nie wyjdzie.

- To czołowy gracz naszej ligi, ale czasami tak bywa, że sprawa fajnie wygląda, ale jak dochodzi do konkretów, to transfer wysypuje się na ostatnich metrach - rozkłada ręce Zieliński.

Przypomnijmy, że wczoraj umowę z Cracovią rozwiązał Rivaldinho, który również ma zostać piłkarzem Universitatea Krajowa.

Cracovia - Korona Kielce. Gdzie i kiedy oglądać mecz?

Tymczasem krakowianie przygotowują się do pierwszego spotkania na swoim boisku w tym sezonie. Mecz Cracovia - Korona Kielce w sobotę o godz. 17. Transmisja w Canal+ Sport, relacja na Sport.Interia.pl.

PJ